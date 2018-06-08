Мне не позволили провести личные интервью с задержанными в «Л-ДНР», – спецдокладчик ООН. Новости

В «Л-ДНР» команду специального докладчика ООН по вопросу пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания Нильса Мельцера (на фото) допускали не во все места лишения свободы, и не давали провести конфиденциальные интервью с задержанными. Об этом, как передает корреспондент «Донецких новостей», сегодня, 8 июня, Нильс Мельцер сообщил на брифинге в Киеве.

По его словам, с 20 мая по 8 июня Мельцер и его команда были с визитом в Украине для того, чтобы оценить общую ситуацию и вызовы, связанные с запретом пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания. «Во время моего визита на территории, подконтрольной властям (украинским – ред.) я получил беспрепятственную свободу передвижения и доступ ко всем местам, где содержатся люди, лишенные свободы. Мы смогли с глазу на глаз пообщаться с выбранными нами задержанными женщинами, мужчинами и несовершеннолетними в полном соответствии с моим мандатом», – отметил он.

На неподконтрольной украинским властям территории ситуация, по словам Мельцера, была иной. «Доступ к местам лишения свободы не соответствовал требованиям моего мандата. Представители де-факто "власти" предварительно установили учреждения для визита, и моя команда не могла посетить другие учреждения. Более того, в учреждениях, которые я посетил в так называемых "Л-ДНР", мне не позволили провести конфиденциальные интервью с задержанными. И даже коллективные интервью общего характера были невозможны из-за гнетущего и запугивающего присутствия персонала учреждений», – сказал спецдокладчик ООН.

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