Ситуация в пунктах пропуска днем 8 июня. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях ситуацией на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 8 июня, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Марьинка»:

Михаил: «12:33. На "Каргилле" в сторону Курахово 30 машин +5 льгота»;

Оксана: «13:11. Основная 46, льгота 25 приблизительно в сторону Курахово»;

Алекс: «14:12. "Каргилл": в Курахово 40, льгота 8, автобусов 5; в Донецк 35, льгота 6. Пеших нет».

КПВВ «Новотроицкое»:

«А»: «12:02. В Еленовке машин 50 в Мариуполь»;

«Житель Донбасса»: «12:31. В Еленовке в Донецк машин 30, очень много пеших. В Волноваху машин 40»;

Иван: «13:20. "Каргилл": из Донецка около 40 машин, в Донецк сразу заехал – 10 утра. Проверяли 25 минут»;

Дмитрий: «14:14. Еленовка: в сторону Волновахи машин 30, льготы 3».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.

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