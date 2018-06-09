Бензин, вода, что дальше – воздух? В Донецке новая проблема. Новости

Во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке в некоторых районах начались проблемы с водоснабжением. При этом причины их – неизвестны.
Местные жители устраивают переклички в социальных сетях.
- Алексей: «Северный – Октябрьский поселок. Воды нет»;
- Алина: «Азотный, нет воды»;
- Игорь: «Топаз – воды нет»;
- Елена: «Горняк – сухо»;
- Татьяна: «Словацкая – нет воды»;
- Юра: «С вечера воды нет! Грабари. Зато Артема утром помыли»;
- Александр: «Буденновский, Заперевальная. Воды нет»;
- Леша: «Док вода только горячая»;
- Алексей: «ОЦКБ воды нет»;
- Елена: «Куйбышевский р-н, за жд: еле-еле душа в теле. Но и на этом спасибо»;
- Вера: «Утром отлично, вечером совсем не капает»;
- Александр: «О, понеслась: бензин, вода, что дальше – воздух?».
Вместе с тем горожане называют районы, где вода подается бесперебойно.
- Дима: «Идет вода, все норм (Путиловка)»;
- Анастасия: «Ленинский – есть»;
- Юлия: «Смолянка – вода есть
- Елена: «Киевский район, Шахтерская площадь, вода есть»;
- Наталия: «Смолянка –вода есть. Колонка включается. Значит и напор хороший».
При этом они опасаются, что после вывоза хлора с Донецкой фильтровальной станции качество питьевой воды значительно ухудшится.
- Володя: «Вчера вечером хлор вывозили чтобы не было катастрофического массового отравления населения. Почему вывозили? Потому что днр обстреливает ДФС постоянно. Не дают рабочим налаживать повреждения. Решено не подвергать опасности население и прекратить фильтрацию. Хотите воду – прекращайте обстрелы. Что не ясно?!»;
- Татьяна: «Если перестанут фильтровать воду – ее пить будет страшно».
Напомним, из-за обстрелов Донецкой фильтровальной станции (ДФС) решено вывезти из нее запасы хлора, которые на данный момент составляют 4 тонны. 6 июня поздно вечером Донецкая фильтровальная станция была обесточена. Сегодня, 9 июня, энергоснабжение ДФС восстановлено. В Авдеевке объявлена чрезвычайная ситуация местного уровня.
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