Бензин, вода, что дальше – воздух? В Донецке новая проблема. Новости

Во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке в некоторых районах начались проблемы с водоснабжением. При этом причины их – неизвестны.

Местные жители устраивают переклички в социальных сетях.

Алексей: «Северный – Октябрьский поселок. Воды нет»;

Алина: «Азотный, нет воды»;

Игорь: «Топаз – воды нет»;

Елена: «Горняк – сухо»;

Татьяна: «Словацкая – нет воды»;

Юра: «С вечера воды нет! Грабари. Зато Артема утром помыли»;

Александр: «Буденновский, Заперевальная. Воды нет»;

Леша: «Док вода только горячая»;

Алексей: «ОЦКБ воды нет»;

Елена: «Куйбышевский р-н, за жд: еле-еле душа в теле. Но и на этом спасибо»;

Вера: «Утром отлично, вечером совсем не капает»;

Александр: «О, понеслась: бензин, вода, что дальше – воздух?».

Вместе с тем горожане называют районы, где вода подается бесперебойно.

Дима: «Идет вода, все норм (Путиловка)»;

Анастасия: «Ленинский – есть»;

Юлия: «Смолянка – вода есть

Елена: «Киевский район, Шахтерская площадь, вода есть»;

Наталия: «Смолянка –вода есть. Колонка включается. Значит и напор хороший».

При этом они опасаются, что после вывоза хлора с Донецкой фильтровальной станции качество питьевой воды значительно ухудшится.

Володя: «Вчера вечером хлор вывозили чтобы не было катастрофического массового отравления населения. Почему вывозили? Потому что днр обстреливает ДФС постоянно. Не дают рабочим налаживать повреждения. Решено не подвергать опасности население и прекратить фильтрацию. Хотите воду – прекращайте обстрелы. Что не ясно?!»;

Татьяна: «Если перестанут фильтровать воду – ее пить будет страшно».

Напомним, из-за обстрелов Донецкой фильтровальной станции (ДФС) решено вывезти из нее запасы хлора, которые на данный момент составляют 4 тонны. 6 июня поздно вечером Донецкая фильтровальная станция была обесточена. Сегодня, 9 июня, энергоснабжение ДФС восстановлено. В Авдеевке объявлена чрезвычайная ситуация местного уровня.

Читайте также: