Бензин, вода, что дальше – воздух? В Донецке новая проблема. Новости

Бензин, вода, что дальше – воздух? В Донецке новая проблема

ДН

09.06.18 17:42dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

Во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке в некоторых районах начались проблемы с водоснабжением. При этом причины их – неизвестны.

Местные жители устраивают переклички в социальных сетях.

  • Алексей: «Северный – Октябрьский поселок. Воды нет»;
  • Алина: «Азотный, нет воды»;
  • Игорь: «Топаз – воды нет»;
  • Елена: «Горняк – сухо»;
  • Татьяна: «Словацкая – нет воды»;
  • Юра: «С вечера воды нет! Грабари. Зато Артема утром помыли»;
  • Александр: «Буденновский, Заперевальная. Воды нет»;
  • Леша: «Док вода только горячая»;
  • Алексей: «ОЦКБ воды нет»;
  • Елена: «Куйбышевский р-н, за жд: еле-еле душа в теле. Но и на этом спасибо»;
  • Вера: «Утром отлично, вечером совсем не капает»;
  • Александр: «О, понеслась: бензин, вода, что дальше – воздух?».

Вместе с тем горожане называют районы, где вода подается бесперебойно.

  • Дима: «Идет вода, все норм (Путиловка)»;
  • Анастасия: «Ленинский – есть»;
  • Юлия: «Смолянка – вода есть
  • Елена: «Киевский район, Шахтерская площадь, вода есть»;
  • Наталия: «Смолянка –вода есть. Колонка включается. Значит и напор хороший».

При этом они опасаются, что после вывоза хлора с Донецкой фильтровальной станции качество  питьевой воды значительно ухудшится.

  • Володя: «Вчера вечером хлор вывозили чтобы не было катастрофического массового отравления населения. Почему вывозили? Потому что днр обстреливает ДФС постоянно. Не дают рабочим налаживать повреждения. Решено не подвергать опасности население и прекратить фильтрацию. Хотите воду – прекращайте обстрелы. Что не ясно?!»;
  • Татьяна: «Если перестанут фильтровать воду – ее пить будет страшно».

Напомним, из-за обстрелов Донецкой фильтровальной станции (ДФС) решено вывезти из нее запасы хлора, которые на данный момент составляют 4 тонны. 6 июня поздно вечером Донецкая фильтровальная станция была обесточена. Сегодня, 9 июня, энергоснабжение ДФС восстановлено. В Авдеевке объявлена чрезвычайная ситуация местного уровня. 

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