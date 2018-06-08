Из-за голодовки: Москва не будет депортировать друга «Моторолы» в Украину (Фото). Новости

Московский областной суд закрыл дело по депортации в Украину бывшего «ополченца» батальона «Спарта» Николая Трегуба (позывной «Кабан»), воевавшего в «ДНР» под командованием «Моторолы» (Арсения Павлова). Об этом сегодня, 8 июня, сообщает российский «Комитет по делам военнопленных и политзаключенных ОРНД Игоря Стрелкова».
Отмечается, что постановление Московсого областного суда было вынесено еще 16 мая, им отменяются решения по первым двум проигранным Трегубом судебным процессам, согласно которых из-за отсутствия документов, позволяющих ему пребывать на территории России, он должен был быть депортирован в Украину, т.к. является гражданином Украины (до 2014 года проживал в Виннице).
Из-под стражи бывшего «ополченца» выпустили 30 мая. После чего он рассказал российским СМИ, что в 2015 году покинул «ополчение» и выехал в Россию. Пытался оформить разрешение на проживание в РФ, но ему везде отказывали. «Начиная с 2015 года я пытался сделать документы – какие только возможно. Бегал по всем инстанциям в разных регионах. Везде отказывали, особенно, как только видели мою винницкую прописку. Даже менты и те тормозили, деньги сбивали. Все кабинеты, какие только можно и какие нельзя, я прошел... Отказывали без объяснения причин», – рассказал Трегуб.
С января 2018 года по решению суда Трегуб содержался под стражей в подмосковном Центре временного содержания иностранных граждан (ЦСВИГ), где находятся приговоренные к депортации из России. «У меня уже через неделю начали выпадать зубы. Потому что вода, которую подавали в камеру, была неизвестно из какого болота. Наливаешь бутылку, а она через час уже оранжевая. Печень ушатал... Еда вообще не соответствовала никаким стандартам. Повариха на раздаче от одного запаха выбегала блевать, а мы эту баланду ели. Хотя в меню совсем другое написано... Помыться не помоешься, поесть не поешь… Кипяток – 50 рублей. Даже кипятка бесплатно тебе никто не даст», – рассказал он об условиях содержания в ЦСВИГ.
В ЦСВИГ Трегуб объявил голодовку, которая как раз, по мнению его адвокатов, и привела к решению суда об отмене депортации.
Трегуб отметил, что в ЦСВИГ он сидел в камере с иным бывшем «ополченцем», воевавшим в «ДНР», – Сергеем Коржовым, который продолжает ожидать депортацию в Украину. Как подчеркнули в «Комитете по делам военнопленных и политзаключенных ОРНД Игоря Стрелкова», судьба Коржова «висит на волоске», и, скорее всего, депортация состоится. «Сергея Коржова уже хотели вывезти [в Украину], но благодаря общественникам этого не случилось, одного парня все-таки выдали», – констатировал российский общественник Сергей Моисеев.
Как сообщалось ранее, Россия массово депортирует в Украину гражданских беженцев из Донбасса, а также бывших «ополченцев», воевавших на стороне «ДНР» и «ЛНР».
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