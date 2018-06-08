Судебные органы не прикладывают усилий для ускорения рассмотрения дел, – Мельцер. Новости

Специальный докладчик ООН по вопросу пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания Нильс Мельцер (на фото) получал многочисленные жалобы на избыточность содержания под стражей от задержанных, которые содержатся в СИЗО на территориях, подконтрольных украинским властям. Кроме того, в некоторых учреждениях лишения свободы слишком мало пространства на одного заключенного. Об этом, как передает корреспондент «Донецких новостей», сегодня, 8 июня, Нильс Мельцер сообщил на брифинге в Киеве.

На территории, подконтрольной украинским властям, во время визита, по словам Мельцера, он получил многочисленные жалобы от задержанных касательно избыточности, на их взгляд, содержания под стражей и отсутствия действий судебной власти. «Также органы (судебные – ред.), которые рассматривают дела по сути, не прикладывают надлежащих усилий для ускорения процесса», – сказал Мельцер.

Кроме того, специальный докладчик ООН отметил, что, по заявлениям задержанных, условия содержания являются приемлемыми. «В частности, мы посетили изолятор временного содержания, и условия в ИВС действительно можно оценить как такие, что улучшились. Однако все равно инфрастурктура нуждается в усовершенствовании. Некоторые камеры, некоторые блоки, которые мы посетили, имели плохие санитарные условия», – считает он.

В большинстве колоний и СИЗО, которые посетил Мельцер, количество задержанных не превышало количества мест, которые были в наличии. «Однако способность учреждений определяется наличием количества коек, а не пространства для каждого задержанного либо осужденного… Это приводит к тому, что в некоторых учреждениях площадь на каждого задержанного составляет 2 на 2 метра, что явно не соответствует минимальным стандартам по правилам обращения с заключенными», – уточнил он.

Напомним, в «Л-ДНР» команду специального докладчика ООН по вопросу пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания Нильса Мельцера допускали не во все места лишения свободы, и не давали провести конфиденциальные интервью с задержанными.

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