Самозахват с признаками террора: В соцсетях возмущаются облавой в Ларино. Новости

На неподконтрольной украинским властям части Донецкой области в поселке Ларино (административно подчинен Буденновскому районному совету города Донецка) «силовики ДНР» проводили облаву, при этом город был закрыт на сутки.

Как отчитались «силовики», облаву проводили 300 человек, они пресекли 5 фактов незаконного хранения охотничьего оружия, изъяли около 400 кустов конопли, задокументировали 5 фактов самогоновареня.

В социальных сетях местные жители такие действия называют «самозахватом с признаками террора» и возмущаются нарушением прав человека на частную жизнь.

Андрей: «Вы даже не понимаете, на сколько это нарушает права человека. Несанкционированный обыск жилища, если эта власть проиграет, эти методы всплывут в Гааге»;

Сергей: «Андрей, им дали сразу санкции на всю республику»;

Андрей: «Сергей, ни кто им ничего не давал! Народ на это не соглашался, так что это самозахват с признаками террора»;

Сергей: «Они же чуть что сразу фить – и с мордатой плотвой в москве ханку жрут! Бабок уже нагребли, а после нас хоть потоп, собсно».

Ранее пользователи в соцсетях отмечали, что такие действия «МГБ ДНР» – это обычный «шмон». Периодически такие «отработки» проводятся в Донецке и Макеевке.

Напомним, 11 декабря въезд и выезд в неподконтрольный город Моспино под Донецком был перекрыт. 12 декабря «силовики ДНР» отчитались об «улове».

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