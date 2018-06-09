Ситуация в пунктах пропуска утром 9 июня. Новости

Сегодня утром, 9 июня, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 8 июня через КПВВ последовало почти 40 тыс. человек и более 6 тыс. транспортных средств:

«Майорск» – 9170 человек и 1205 транспортных средств;

«Марьинка» – 10949 человек и 2165 транспортных средств;

«Новотроицкое» – 8457 человек и 1705 транспортных средств;

«Гнутово» – 4307 человек и 1017 транспортных средств;

«Станица Луганская» – 10365 человек.

Сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

«Майорск» – 0/60;

«Марьинка» – 0/35;

«Новотроицкое» – 0/60;

«Гнутово» – 0/35.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Марьинка»:

Администратор: «7:03. На 06:00 Из Курахово в сторону Донецка машин 60. Начали пропускать. Каргил – очередь на мосту».

О ситуации на других КПВВ на данный момент не сообщается.