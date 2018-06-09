В «ЛНР» запретили общественные организации. Новости

Представители «ЛНР» отменили регистрацию 17 общественных организаций и одного общественного движения.

Так, «министерство юстиции» отменило регистрацию и аннулировало свидетельства ОО «Военное сообщество Луганщины», «Луганская гвардия», «Социальной поддержки и защиты граждан с правом благотворительности "Забота о вас"», «Коммунисты Луганщины», «Народный союз», «Общество защиты населения от последствий чрезвычайных ситуаций», «Православно-патриотическое общество "Наследие"», «Обновленная коммунистическая организация ЛНР», «Союз ветеранов народного ополчения ЛНР», «Союз офицеров Новориссии», «Батальон благоверного князя Александра Невского», «Союз ветеранов Афганистана Луганщины воинов-интернационалистов», «Женщины Донбасса», «Ровеньковское общество донских казаков всевеликого войска донского», «Народное освободительное движение Донбасса», «Прорыв», «Объединенное луганское братство».

Все эти организации были зарегистрированы в 2014 году. Отмечается также, что решение принято на основании представления «генеральной прокуратуры».

При этом в социальных сетях считают, что сделано это в преддверии «выборов». При этом пользователи напоминают, что якобы члены организации «Луганская гвардия» штурмовали здание СБУ в Луганской области в 2014 году.

«Ага, той самой «Луганской гвардии», названием которой прикрывались специально обученные люди, когда захватывали Луганское СБУ 6 апреля 2014 года», – напомнили в соцсетях.

«За последние полмесяца министерство юстиции ЛНР запретило на территории республики деятельность более двух десятков общественных организаций и других общественных движений. Запретило просто так, потому что так хочет их левая нога. Потому что эти организации могут составить конкуренцию ОД "Мир Луганщине" с ее полутора тысячным "электоратом" на ближайших (осенних) выборах и их надо просто зачистить и выкосить с этого поля. Выкосить всех, без разбора, просто потому, что они как бельмо на глазу у этих упырей. Потому что эти люди после выборов вычистят эту нечисть из властных коридоров и проведут в отношении ее дезинфекцию дустом», – пишет сторонник «ЛНР» с никнеймом Рetr195912.

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