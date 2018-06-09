Ночь просидел на «подвале»: В Донецке рассказали, как едут из Ростова. Новости

Жители временно неподконтрольного украинскому правительству Донецка в соцсетях обсуждают возможность попасть из аэропорта российского Ростова-на-Дону в «ДНР» до наступления комендантского часа.

«Знакомый в следующий понедельник прилетает в Ростов-на-Дону в 17:30. Можно ли успеть до комендантского часа приехать в Донецк на Путиловку или отложить до утра?», – задает вопрос Сергей.

Жители города делятся своим опытом. В основном они рекомендуют не рисковать.

Наталья: «Я бы не рисковала. Прилетала в Ростов в 15 ч, домой зашла – 22:30. Ехала из Ростова на такси»;

Виктория: «Не рискуйте! Много хостелов, пусть переночует в Ростове»;

Светлана: «В 18:30 пройдет регистрацию и заберет багаж. До границы 2 часа – 20:30. Там потеряется еще часа полтора. 22:00. Это все в идеале. И все на нервах. Не стоит ехать. Лучше отдохнуть и выехать под утро»;

Дмитрий: «Нет. Даже не пытайтесь. Придется ночевать на таможне или в райотделе Донецка»;

Дана: «Прилетала в 16:30. Водитель ждал у выхода. Летели так, что думала убьемся. Погранцов РФ прошли без очереди, на ДНР за час повезло. До Донецка полный газ без единой остановки. На Текстиль заехали в 22:45. Я успела, а водитель до дома не доехал, ночь просидел "на подвале". И это мы со старого аэропорта Ростова мчали. А сейчас еще дальше из нового ехать. И быстро прошли границу (повезло). Не рискуйте. Лучше до утра подождать».

При этом некоторые пользователи считают, что не стоит бояться комендантского часа.

Ирина: «Мы приехали в Донецк в 23:00 с перевозчиками, встретил сын. Остановил патруль, показали билеты с рейса и нас отпустили без вопросов»;

Лилия: «Патруль проверил донецкую прописку и отпустил».

Напомним, в «ДНР» и «ЛНР» с 23:00 до 5:00, действует комендантский час. При этом в «ДНР» наказание за нарушение комчаса жестче, чем в «ЛНР».

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