Ситуация в пунктах пропуска днем 9 июня. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях ситуацией на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 9 июня, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорск»:

Оксана: «13:08. Из Артемовска: Украину в 11:00 проехали сразу на паспортный. ДНР общая машин 40»;

Андрей: «13:31. Пешей из Горловки метров 100. Машин 80. Пропуск медленно идет. С 8 утра только возле первых вагонов»;

Администратор: «13. 37. Днр Никитовка на Украину авто на пару протяжек, пеших мало очень».

КПВВ «Марьинка»:

Администратор: «13:12. На Марьинке в Донецк сразу на проверку, пешеходов – пол навеса».

КПВВ Новотроицкое»:

Администратор: «13:21. Час назад на Еленовке в сторону Волновахи 50 авто и на проверке 20, льготной 2 машины. На Донецк 5 авто и на проверке. Пеших не много в обе стороны»;

Иван: «13:51. Еленовка около 30 машин + 1 льгота в Мариуполь».

О ситуации на КПВВ «Гнутово» и «Станица Луганская» пользователи на данный момент не сообщают.

При этом Донецко-Луганское региональное управление Госпогранслужбы Украины по данным на 12:00 информирует о накоплении лиц и транспортных средств перед КПВВ:

КПВВ «Станица Луганская» 300 человек;

КПВВ «Майорск» – 15 т/с;

КПВВ «Марьинка» – 0 т/с;

КПВВ «Новотроицкое» –15 т/с;

КПВВ «Гнутово» – 0 т/с.

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