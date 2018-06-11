Мы не хотим обозвать всех на Донбассе коллаборантами, а потом каждого миловать, – Черныш. Новости

После возвращения Донбасса под украинскую юрисдикцию необходимо будет принять консенсусное решение по отношению к тем людям, которые сотрудничали с оккупационными властями. Об этом рассказал министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Вадим Черныш.

«Именно военный компонент – решающий для многих, кто не хочет быть в составе Украины на "этих" территориях. И по опыту урегулирования предыдущих конфликтов эти люди, как правило, уходят с оккупационными войсками в страну, которая их прислала: или Сербию, или в данном случае мы говорим о России», – говорит он.

По его мнению, в украинском обществе многие граждане и политики не понимают сути, когда говорят о коллаборационизме. «Смотрите, сколько у нас слов для определения роли людей, которые якобы, "якобы", потому что это надо устанавливать фактами, сотрудничают со страной-оккупантом: "коллаборация", "амнистия", "люстрация", "прощения"… Терминологией сыплют, очень часто не понимая, о чем речь», – сказал Черныш.

«Как мы видим? Мы видим, что, если мы всех автоматически делаем коллаборантами, это несправедливо, потому что многие люди там терпят унижения и страх, при этом ничего не могут сделать, они просто не могут оттуда уехать. Это не значит, что там все поголовно террористы, как раньше говорили, этот нарратив изменился. Мы не хотим обозвать все 3 млн или 5 млн человек, я имею в виду и Крым, и Донбасс, коллаборантами, а потом каждого миловать. Нет, надо просто установить: очевидные [факты]: люди, совершавшие тяжкие преступления, люди, совершавшие военные преступления, преступления против человечности и т. д. Механизмы могут быть разные. Я не понимаю, в чем виноват человек, который ходит в детский сад как директор, заведующий, воспитатель и т.д., если эти люди просто работают. Директор ЖЭКа просто трубы обслуживает», – продолжил глава МинВОТ.

Он считает, что по отношению к ним никаких санкций не должно быть. «По нашему мнению – нет... К сожалению, или к счастью, у нас все – публичная дискуссия. Такое общество, такой запрос. Поэтому иногда ты не можешь профессионально дискутировать, потому что ты готов к экспертной дискуссии, а получаешь политическую в обратную сторону или крайне непрофессиональную эмоциональную. Поэтому, мне кажется, что эксперты должны предложить несколько вариантов, а политики – принять консенсусное решение», – резюмировал он.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Радио НВ»

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