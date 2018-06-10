Смерть «Новороссии» и Минских соглашений: Как Путин похоронил «русский мир» на Донбассе. Новости

Предложение «чеченизации» Донбасса, озвученное президентом России Владимиром Путиным, означает крах идеи «русского мира» и переговоров в «Нормандском формате», а также неэффективность Минских соглашений. Об этом заявил украинский политолог и социолог Виктор Небоженко, комментируя высказывания президента РФ в интервью австрийской телерадиокомпании ORF.

«Идеологически идея "русского мира" формировалась 10 лет и потом была активно использована в формировании так называемого проекта "Новороссии". Что происходит сейчас? Всем ясно, что "Нормандский процесс" миротворческий, Минский процесс – они зашли в тупики. Но совершенно неожиданно выступает с двумя тезисами президент Путин. Один угрожающий: "Мы захватим Украину". Да не получится уже это», – говорит Небоженко.

По его мнению, такие заявления президента РФ Владимира Путина – не случайность. «Он тут же сказал, а почему бы нам Донбассу не дать модель Чечни. Это здорово, [что он так сказал]. Вы видите: забыта идея Минских переговоров, спорят, проводить выборы или нет, что сначала – вводить войска на границу или нет. Никаких войск между Чечней и Россией нет. Все, что работало, как модель Минских переговоров, сейчас, как ни в чем не бывало, авторами отметается. Они говорят: "Давайте сделаем зону полуфеодальную, с мощным авторитарным правителем, который будет скорее подчиняться нам, чем вам, а скорее не будет реагировать ни на законы России, ни на законы России"», – продолжил эксперт.

«Почему я говоре о конце "русского мира"? Потому что идеологическим основанием все-таки для большого количества людей, находящихся в Луганске и Донецке – в этих "республиках", был не Минский переговорный процесс, а то, что они якобы часть пространства "русского мира". Более того, наиболее яростные из них думали, что они передовики "русского мира". Тот, кто считал, что он вообще носитель лучших ценностей "русского мира", он был взорван, уничтожен и т. д. Но большинство людей считали: "Да, здесь может появиться что-то такое, чего нет ни в России, ни в Украине"», – разъясняет политолог.

Он считает, что предложением «чеченизации» Донбасса Путин проговорился дважды. «"Чеченский мир" всегда противостоял "русскому миру", поэтому то, что сказал Путин, он на самом деле проговорился дважды. Он опирается, скорее, не на "чеченский мир", а на чеченский фактор в самой Москве. Второе – для него "русский мир" был, оказывается, такой же игрушкой, как и любые другие концепты», – отметил Небоженко.

«Само сравнение "великого русского мира, которому тысячи лет, который имеет лучшую цивилизацию в мире" с "чеченским миром" – это очень оскорбительно не для чеченцев, а огромного количества людей, которые поверили в реальность "русского мира". То, что предложил Путин для Чечни, для нас это – всего лишь наглое предложение, не более, но для России это очень сильный удар по этим идеологемам – смерть проекта "Новороссия", смерть Минских соглашений», – подытожил политолог.

Он также убежден, что то, как было сделано заявление о «чеченизации» Донбасса, говорит о том, что Путин начинает стесняться собственной политики по отношению к Украине.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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