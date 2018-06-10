Ожидания от выборов-2019: Война на Донбассе и главные проблемы украинцев (Инфографика). Новости

На первом месте проблем украинцев, которые власти по мнению общественности должны решить немедленно, находится военный конфликт на Донбассе, так считает более половины населения (52%). В тройку наиболее значимых проблем также попали низкие зарплаты и пенсии (35,6%) и рост цен и инфляция (32%). Как сообщают «Донецкие новости», об этом в ходе презентации опроса «Социально-политическая ситуация в Украине* на пресс-конференции в Киеве рассказал доктор социологических наук и исполнительный директор Центра социальных и маркетинговых исследований «Socis» Александр Стегний.

Согласно опросу, более 53% респондентов считают, что события в Украине развиваются в неправильном направлении; более 37% – что в чем-то в правильно, а в чем-то нет; всего 5,6% опрошенных считают, что страна развивается в правильном направлении.

«Интересны эти 37% – достаточно взвешенная позиция: в чем-то мы двигаемся правильно, в чем-то неправильно. Понятно, что в стране, в которой идет война, и очень много ресурсов идут именно на военную сферу, не все так хорошо. Нужно понимать, что это истощает экономику и истощает наши ресурсы», – говорит Александр Стегний.

«В неправильном направлении [считают, что развиваются события в Украине] 53%. Те люди, которые говорили, что в неправильном, позиции 2, 3 и 4 на следующем слайде – это низкий уровень зарплат и пенсий, рос цен, инфляция, безработица. Три этих проблемы связаны с социально-экономической сферой, безусловно. Что касается инфляции и роста цен – понятно, что это малая эффективность, возможно, самой экономики. Но в данном случае очень важно то, что на первом месте все-таки – 52% – это военный конфликт на востоке», – прокомментировал результаты соцопроса эксперт.

По мнению социолога, иногда создается впечатление, что украинцы забыли о вооруженном конфликте на Донбассе, но это не так. «Если выйдете на улицы нашего города, в других городах – жизнь мирная, спокойная, движется, многие люди вообще не беспокоятся. Вроде бы, все нормально. Но, как видите, это данные по Украине – 52%. Больше половины признают, что это проблема №1», – сказал он.

«И что самое грустное для нас, и это эти данные показывают, что решение этой проблемы, кардинальное решение – оно находится не в Украине. Здесь есть внешний фактор. Действующая власть или следующая власть, которая придет в следующем году, должны не заигрывать с общественностью, и не говорить, что следующий президент, или этот президент, который останется, или новые партии решат эту проблему самостоятельно. Это не реалистично, но как бы там ни было, люди признают, что это проблема, которая касается всех», – подчеркнул Стегний.

*Сроки проведения исследования: 11-22 мая 2018 г. Метод сбора первичной социологической информации – стандартизированное интервью face-to-face по месту жительства респондентов. Опрос проводился по всей территории Украины, в т. ч. в г. Киеве. Результаты опроса являются репрезентативными по таким признакам как: пол, возраст (от 18 лет) и тип поселения (город / село). Всего было опрошено 3000 респондентов в 10 регионах Украины, по 300 человек в каждом. Средняя продолжительность одного интервью составила 24 минуты.

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