Переговоры с врагом: В МинВОТ развенчали мифы об их отсутствии на Донбассе. Новости

С 2014 года в украинском обществе сложилось ошибочное представление о том, что на войне не ведутся переговоры с противником, но это миф. Об этом заявил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Вадим Черныш.

«Миф о том, что не ведутся переговоры с врагом, – это миф. Переговоры всегда ведутся, хотя бы даже после боя, вы можете спросить у так называемых "полевых командиров", у тех, кто воюет непосредственно на "передке", как говорят военные. Даже часто бывают переговоры о том, чтобы забрать раненных или убитых – это сразу, немедленно, после боя или сразу после его окончания. Это тоже переговоры», – сказал он.

«Они ситуативные. Да, они для того, чтобы забрать убитых или раненых со стороны друг друга, но такие переговоры бывают во всех конфликтах. Это не характеристика только лишь украинского конфликта – этого вооруженного международного конфликта, поскольку тут контрадикции нет», – продолжил Черныш.

По его словам, согласно международным нормам гуманитарного права, всегда существуют ограничения по ведению войн. «У каждой войны есть свои пределы. И как бы там кто-то ни хотел эти пределы не соблюдать, они должны их соблюдать по многим причинам. Во-первых, выглядеть перед своим населением честными, гуманными, в соответствии с современными стандартами. Конечно, есть люди, которые переходят [эти границы]… Такие люди сейчас почему-то исчезают. Они же дискредитируют и Российскую Федерацию в том числе. Я хочу сказать, что переговоры всегда есть», – сказал он.

«Что касается ограничений, они же не только относительно военнопленных. Четыре Женевских конвенции, одна из них касается военнопленных, одна из них касается гражданского населения – четвертая. Говорится о том, что есть какие-то пределы, когда человек уже, даже будучи комбатантом, будучи тем, кто принимает участие в военных действиях, уже не может, – он ранен или военнопленный, к нему применяется весь комплекс защиты, именно исходя из принципов гуманности», – добавил глава МинВОТ.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Радио НВ»

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