Чеченский сценарий для Донбасса: Что означают заявления Путина. Новости

Заявление российского президента о том, что Украина могла бы придать Донбассу такой же статус и такие же широкие автономные полномочия, как это сделала Российская Федерация с Чеченской Республикой, говорит о том, что Владимир Путин начинает стесняться своей политики, которая до этого была более жесткой. Об этом заявил украинский политолог и социолог Виктор Небоженко, комментируя высказывания российского лидера в интервью австрийской телерадиокомпании ORF.

«Он не выступил прямо перед украинцами, он же мог выступить, у него же через несколько дней после поездки в Австрию была [прямая линия в РФ]. Он мог там сказать: "Мы хотим изменений между Украиной и Россией, проблема Донбасса и т. д., и вот мы предлагаем такой вариант – чеченизацию Донбасса". Нет, он поехал в Австрию и там сказал», – отмечает Небоженко.

«Путин начинает стесняться собственной политики, собственной политики по отношению к Украине. Становится немного стыдливо. Еще пару лет назад было сплошное хамство, наглость, самоуверенность и все. Сейчас это хамство свелось к российским ток-шоу и поведению российских дипломатов в ООН – все», – считает эксперт.

Он подчеркнул, что подобные высказывания Путина – это оскорбление и для жителей Донбасса, и для всей Украины. «Им предлагают страшное будущее в виде Чечни… Когда целые области живут в каких-то иллюзиях, что они чем-то отличаются, всегда существует плата в следующем поколении. Поэтому то, что Путин предложил для Донбасса, это не только оскорбление Украины, это страшное оскорбление Донбасса, который все равно вернется в лоно Украины, и все равно будет меняться в лучшую сторону, и будет меняться по лучшим экономическим и демократическим стандартам», – убежден политолог.

«Я Путина понимаю, если бы ему удалось создать автономную базу не в Чечне, а в Донецке на протяжении 3-4 лет, он бы мог не бояться переворотов, он всегда мог бы сесть в свой вертолетик и прилететь сюда, а у Чаушеску не было такой возможности: куда он "прилетел", его расстреляли. Никто уже не даст президенту России прилететь в Крым, там это тоже не поможет. Так что, если бы Донецк превратился в узкую осажденную крепость "путинизма", он на правильном пути, но просто он забыл, что это наша территория, и она будет все равно освобождена», – резюмировал Небоженко.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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