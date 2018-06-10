Мы не их огород: В МинВОТ рассказали о военных и других методах агрессии России. Новости

Российская Федерация имеет целью получение Украины в управление в том или ином виде и использует для этого военные и невоенные методы. Об этом рассказал министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Вадим Черныш.

«Стратегическая цель РФ не поменялась. Методы меняются от военных до широкого спектра невоенных. Поэтому на данный момент соотношение невоенных способов и военных намного больше в пользу невоенных. Это касается всей территории Украины. Я прошу заметить: военный компонент, так называемый обычный конвенционный, находится на востоке страны, частично в Крыму», – сказал он.

«Есть еще военные компоненты, которые применяются к Украине. По терминологии военные – это также военное запугивание, это развертывание войск, это постоянные учения, которые отвлекают по всей границе наши ресурсы в том числе, это компонент военный», – продолжил Черныш.

Он также рассказал, что относится к невоенным методам российской агрессии в Украине: «Невоенные [методы] – это дестабилизация ситуации внутри страны, это поддержка политических процессов, которые разрушают эту страну. Это внесение раскола во все сферы в этом обществе для того, чтобы ослабить действующую систему. Я подчеркиваю, не действующих чиновников типа меня, а систему функционирования украинского государства. И потом такое государство, обычно по теории, становится легкой добычей даже при минимальном военном вмешательстве».

По его мнению, к позиции президента России Владимира Путина, озвученной в интервью австрийской телекомпании о том, что он не хочет, чтобы на территории Украины развертывались военные объекты, которые бы помешали ядерному сдерживанию России, а также то, что Украина должна получить нейтральный статус и отказаться от стремления в НАТО, нужно относиться с вниманием.

«Нужно к этому прислушиваться, но не в плане изменения своей политики, а в плане корректировки своих действий. Одним из методов невоенного влияния или невоенного ведения конфликтов, в том числе таких, который Россия сейчас ведет против многих стран, является создание и разрушение союзов. Такие заявления направлены на разрушение союзов, прежде всего между странами восточной Европы, бывшего советского блока или социалистического, Варшавского договора, и странами, которые принимают участие в блоке НАТО», – считает Черныш.

«Нам артикулируют, я думаю, и всем остальным артикулируют: "Это будет проблема и для вас, если вы так сделаете". То есть зарождают сомнения в сфере людей, которые считаются единомышленниками, или политиков. Но по отношению к Украине, я еще раз хочу подчеркнуть: что бы ни говорила российская элита и российский лидер сейчас, это все вписывается в стратегическую цель – Россия считает, что мы – российская периферия, мы – их огород. А мы не являемся их огородом, мы вообще ничей огород, мы – часть европейского пространства, и мы в праве строить свою судьбу вместе с европейскими народами так, как мы хотим. Многие европейские народы нас поддерживают», – заявил он

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Радио НВ»

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