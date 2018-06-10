Путину трудно идти назад, поэтому война на Донбассе надолго, – политолог. Новости

Президент России Владимир Путин не пойдет на серьезную эскалацию боевых действий на Донбассе, при этом уровень противостояния российской агрессии со стороны мирового сообщества может снижаться. Об этом заявил российский оппозиционер и политолог Леонид Гозман, комментируя заявление президента США Дональда Трампа о том, что РФ может присоединиться к международному клубу стран G7.

«Сейчас, поскольку понятно, что конфликт, война, агрессия на востоке Украины – это надолго вообще. И вообще на территории Украины это, к сожалению, надолго, и сдвинуть Российскую Федерацию, и лично Владимира Путина санкциями, чтобы он взял и отдал Донбасс, а тем более отдал Крым, не получается, то, разумеется, люди, отвечающие за свои страны, они начинают думать о том, как бы с этого соскочить, как бы перестать этим заниматься», – говорит он.

«Вспомните, мир ведь не признал аннексию Прибалтики, которую совершил Советский Союз, так и не признал. Однако, с Советским Союзом имели дело, и был он и в ООН, и где угодно, и Брежнева везде принимали. Я очень боюсь, что это (конфликт на Донбассе, – прим.) движется в эту сторону», – продолжил Гозман.

По его мнению, противостояние российской агрессии в мире может снижаться. «Окончательно, конечно не простят, окончательно не забудут. Опять же – не из-за интересов Украины исходя, а из своих собственных, потому что прощение агрессии и территориальных захватов – это опасность для всего мира, и для всей Европы, в частности. Но то, что накал противостояния может снижаться, да», – считает российский оппозиционер.

Он также убежден, что переговоры об урегулировании вооруженного конфликта на Донбассе зашли в тупик, и ситуация идет к заморозке. «На эскалацию войны наше руководство не пойдет. Я очень надеюсь на это, потому что вещь, которая недопустима для нашего руководства – это большие человеческие потери, чтобы "груз 200" шел сюда в больших масштабах в Россию. Этого Путин не может допустить… Но и назад ему идти достаточно трудно, и все это, к сожалению, надолго», – сказал Гозман.

Российский политолог также отмечал, что серьезное обострение военной обстановки на Донбассе после Чемпионата мира по футболу, финальная часть которого пройдет в России с 14 июня по 15 июля, маловероятно, но Украине нужно «готовиться ко всему».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «112 Украина»

Читайте также: