Для реинтеграции Донбасса связи между людьми должны поддерживаться, – Черныш. Новости

Для реинтеграции неподконтрольных украинскому правительству территорий Донецкой и Луганской областей связи между людьми должны постоянно поддерживаться. Об этом заявил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Вадим Черныш.
«Мы сейчас поддерживаем некоторые процессы, которые позволяют сохранять контакт в разных сферах между нашими украинскими гражданами, которые в оккупации сейчас проживают, и гражданами, которые проживают на подконтрольной правительству территории», – сказал он.
«Это и культурные связи: у нас есть художники, которые выставляют свои картины на подконтрольной территории, привозят их через линию соприкосновения, выставляют здесь. Посещаемые выставки, дискуссии, диалоги в культурной сфере, концерты того же Вакарчука, которые были на востоке, их посещали люди с неподконтрольной территории, очень много», – продолжил Черныш.
По его словам, украинские власти делают все, чтобы поддерживалась связь между людьми по обе линии разграничения. «Дети поступают в интернаты, дети поступают в вузы – это все украинская власть делает для того, чтобы не разорвать окончательно связи с населением. Хотя их постепенно обрезают, обрезают и обрезают (со стороны "ДНР-ЛНР", – прим.). И в Грузии мы видим последствия такой политики: там было пять переходов, остался один, обрезали все, теперь людям просто неудобно ходить, по реке идет линия [разграничения]», – сказал он.
Глава МинВОТ отметил, что в Абхазии сейчас самопровозглашенными «властями» все делается для того, чтобы оборвать связи между населением подконтрольных и неподконтрольных Грузии территорий. «Я думаю, что это стратегическая цель. То же самое [на Донбассе]: "Киевстар" не работает, захвачен практически. С "Водафоном" проблемы, не очень-то хотели восстанавливать. Если бы не недовольство людей, я думаю, такого импульса бы не было на восстановление мобильных технических возможностей для поддержки связи между населением», – считает Черныш.
«Количество пересечений [через КПВВ на Донбассе] миллион [человек] в месяц примерно показывает то, что люди остаются еще связанными даже при том, что сигнал блокируют, я имею в виду радио- и телесигнал. То есть то, что называется по-английски connectivity – связь, она должна поддерживаться», – резюмировал он.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Радио НВ»
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