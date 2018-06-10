Тоталитарная идеология: Почему боятся проукраинской позиции в России и в «ДНР». Новости

Россия пытается управлять сознанием украинцев на Донбассе при помощи тоталитарной идеологии «русского мира», а управление сознанием людей в гибридной войне опаснее, чем боевые действия и вооруженное противостояние. Об этом рассказал украинский ученый-религиовед Игорь Козловский, который был освобожден из плена «ДНР» 27 декабря 2017 года.

«Вектор у Украины – европейский, но мы не двинемся далеко в Европу, если не произойдет создание единого культурного гражданского пространства, как территории с общими ценностями. Проблема заключается в том, что любая эпоха только тогда может начинать свою [новую] жизнь, когда меняется ценностная ориентация. Это касается не только глобальных эпох, это касается также периодов жизни любого образования», – говорит он.

По его убеждению, гражданское общество можно сравнить с личностью, которая может переживать какие-то кризисы и индивидуально на них реагировать, в том числе вступать во внутренний конфликт. «Сейчас в Украине происходит нечто такое – некие субличности внутри этого организма, у которых есть разные векторы. Мы действительно живем в период гибридной войны, а гибридная война предполагает в том числе и те информационные потоки, которые идут. Идеологема "русского мира" с ее мифологемой – "мы же братья", она так или иначе меняет сознание людей», – рассказывает Козловский.

«"Русский мир" – это реваншистская идеология, которая направлена на то, чтобы воссоздать в каких-то вариациях ту Российскую империю, Советский Союз, другими словами – тоталитарное государство. Поэтому и идеология тоталитарная. А любая тоталитарная идеология не терпит инакомыслия. Любое здоровое сознание – это инакомыслие, любой зрелый человек – он инакомыслящий. Поэтому наибольшая опасность, больше, чем оружие, представляет сознание людей, которые мыслят иначе, они разрушают тот стройный хор, конформистский хор внутри этого тоталитарного образования», – продолжил ученый.

В качестве примера он привел период собственного заключения в «ДНР»: «Во время пыток мне зачитывали эти обвинения: "Вы же проукраинский". А это уже вызов этой так называемой "народной республике". "Вы сформировали целое поколение своих учеников, которые проукраинские, которые выехали в Украину, у которых другое сознание. Значит Вы – идеолог, пропагандист, один из творцов местной национальной идеи, и Вы не просто пропагандировали, Вы своим примером показывали, участвовали в донецком Евромайдане, Вы участвовали в молитвенном марафоне под украинскими знаменами". Перечень тех или иных обвинений, которые касались, прежде всего, той самой внутренней позиции, которая не только представляла собой те или иные рефлексивные моменты, но и показывала, что они воплощаются в реальную жизнь, что есть люди, которые пойдут за мной и будут отстаивать другую точку зрения».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

Читайте также: