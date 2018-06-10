«Аркан» для переселенцев: В «ДНР» и «ЛНР» пенсионеров бросают в подвалы?. Новости

Переселенцы из Донбасса продолжают жаловаться на приостановку пенсионных выплат и возмущаться системой «Аркан», заявляя, что выплаты прекращают даже если человек не выезжал на неподконтрольную Украине территорию. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» в обращении к заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) Юрию Гримчаку заявил пенсионер-переселенец из Донбасса Владимир.

«Кто придумал эту норму, что если отсутствуешь на подконтрольной Киеву территории более 2-х месяцев, тебе заморозят пенсию? И почему 2 месяца, почему не полгода, почему не месяц, почему не неделя? Вы понимаете, что, если человек поехал необязательно на неподконтрольную территорию. Зарегистрирован в Киеве, поехал к родственникам в Беларусь или в Молдову и там задержался, не уложился в эти два месяца, вернулся, а пенсии нет. И тогда начинаются заморочки – полгода ждешь, пока ее восстановят», – возмущается пенсионер-переселенец.

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ Юрий Гримчак ситуацию прокомментировал так: «Были у нас такие вопросы, но у нас были и другие вопросы. Знаете, когда человек, не дай Бог, умер, а сейчас большая часть пенсий начисляется на карточки, уже и человека нет, а карточка все действует и действует. Поэтому на сегодняшний день люди, которые выезжают на неподконтрольную территорию [Донбасса], если вы поехали в Молдавию, там нет такого. Система "Аркан", если я правильно понял, она именно действует, когда человек переходит линию разграничения».

По его мнению, никакой проблемы с системой «Аркан» нет, а ее работа направлена на «безопасность» пенсионеров-переселенцев. «В чем тут проблема? Проблема – человек выехал, а у нас "там" бывают разные варианты: людей бросают на подвалы, людей начинают пытать. Никогда не думали о том, что, если бы не было этих двух месяцев, то у нас те, кто ездит "туда", я не знаю, проведать квартиру, бросили на подвал, карточку забрали, и что дальше? Фактически на сегодняшний день это [приостановка выплат пенсий по системе "Аркан"] и для безопасности тех людей, которые выезжают на неподконтрольную территорию», – заявил Гримчак.

«У нас в месяц более миллиона человек переходят линию разграничения, сколько людей сидит в подвалах, не знает никто, при этом "там" подвалы есть разных, условно говоря, "структур". Поэтому, поймите правильно, завтра у нас десятки тысяч пенсионеров будут сидеть в подвалах, а эти боевики будут снимать их деньги и радоваться жизни. Вы думаете, так не будет? Тогда вы слишком хорошо думаете об оккупационной администрации. Я так не думаю. По большому счету – это защита людей, которые едут посмотреть на свое жилье, потому что смысла удерживать их по подвалам нет, если он не вернулся на протяжении 2-х месяцев», – сказал замминистра МинВОТ.

Как сообщалось ранее, по мнению правозащитников, массовая невыплата пенсий переселенцам в мае была связана не столько с системой «Аркан», сколько все с теми же «списками СБУ», принцип формирования которых до сих пор непонятен.

Напомним, с начала мая 2018 года пенсионерам-переселенцам массово приостановили выплаты пенсий.

В ПФУ заявили, что в настоящее время проводят процесс верификации лиц, которые вернулись на неподконтрольную украинскому правительству территорию. Задержка с проверкой составляет 2-3 дня. Согласно ответов из ПФУ, которые стали получать переселенцы на свои запросы в мае, причиной невыплаты пенсий называют «изменение сроков изготовления выплатных документов».

При этом вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявил, что Кабинет министров Украины не принимал никаких решений об ограничении прав переселенцев на получение пенсий. «Отдельные задержки с выплатами пенсий связаны только с изменением графика выплат пенсий Пенсионным фондом Украины», – сказал он.

В конце мая Главное управление Пенсионного фонда Украины в Луганской области сообщило, что в регионе выплаты пенсий уже идут в плановом порядке, и что были «небольшие перегибы изменения в выплате пенсий, но это в связи с технологической модификацией механизма формирования ведомостей».

Тем не менее, люди продолжают жаловаться на невыплаты. Тем гражданам, которые столкнулись с этой проблемой, правозащитники рекомендуют обращаться письменно в ПФУ для выяснения причин невыплаты. Ссылаясь на письменные ответы возможно в дальнейшем обращаться в суд, для этого общественники разработали шаблоны заявлений.

Также ранее отмечалось, работа системы «Аркан» (трансформация т.н. «списков СБУ»), с помощью которой осуществляется, в том числе, контроль за пересечением гражданами линии разграничения на Донбассе, пока что принесла больше неразберихи, чем пользы. В некоторых регионах сотрудники управлений труда и социальной защиты населения (УТСЗН) не понимают, что делать со списками переселенцев-пенсионеров, полученными из «Аркана». Кроме того, нет никакого разъяснения о том, как работать с системой и как можно обжаловать решения. Общественники рассказали, как выглядят «списки СБУ», а правозащитники, на основе имеющейся на данный момент скудной информации о работе системы «Аркан», разработали первоочередные шаги по обжалованию действий чиновников.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «112 Украина»

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