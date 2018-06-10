Ситуация в пунктах пропуска утром 10 июня. Новости

Сегодня утром, 10 июня, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 9 июня через КПВВ последовало 37,9 тысячи человек и 5,2 тысячи транспортных средств:

«Майорск» – 8120 человек и 1000 транспортных средств;

«Марьинка» – 9440 человек и 1715 транспортных средств;

«Новотроицкое» – 7485 человек и 1565 транспортных средств;

«Станица Луганская» – 9185 человек.

Сегодня утром на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:

«Майорское» – 0/60;

«Марьинка» – 0/40;

«Новотроицкое» – 20/40;

«Гнутово» – 15/15.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Майорск»:

Администратор: «9:12. На Никитовке на 8:00. Машин до второго поворота, льготы 30 машин до будки не считая кармана. Пеших человек 40».

КПВВ «Марьинка»:

Администратор: «9:18. На Каргиле в Донецк пусто, в Украину машин 70 + 20-30 льготы это 8:14 утра. На украинском "0" машин 50 было в 7:30. Всем удачи»;

Администратор: «9:23. В 7:10 подъехал на Марьинку, в 8:14 уже выехал с ДНР таможни».

О ситуации на других КПВВ на данный момент не сообщается.