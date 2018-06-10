Эксперты обсудили ущерб от российской агрессии в Украине. Новости

Украина потеряла 100 млрд долл. из-за российской агрессии, в частности из-за аннексии Крыма и войны на Донбассе, но в вопросе компенсаций ущерба ситуации разные. Об этом в ходе экспертной дискуссии в Киеве рассказал автор исследования «Цена Кремлевской агрессии в Украине: материальное измерение», старший научный сотрудник Eurasia Center Atlantic Council Андерс Аслунд.

«Если говорить об оккупированной части Донбасса, там [убытки от 100 млрд долл.] составляют где-то 10%, а 8% – это часть [суммы убытков] Крыма… Если говорить о Крыме, производство и продажа газа – большие потери были, "Нефтегаз Украины" оценивал их в 30-40 млрд долл., это, когда высокие цены были. "Нефтегаз" сейчас в арбитражном суде выставил иск в 7 млрд долл. следующая цифра – это банковские активы, которые хранились в учреждениях – от 1,7 млрд долл. до 1,9 млрд долл. "Крымэнерго" оценивается [убыток] в около 1 млрд долл. Четвертая составляющая – это сельскохозяйственные земли – 1,5 млн га стоимостью около 1,8 млрд долл.», – сказал он.

По его словам, из-за боевых действий на Донбассе разрушена большая часть инфраструктуры, эксперты оценивают этот ущерб в 9,5 млрд долл. Однако, Крым – аннексированная территория Украины, за которую Россия юридически несет ответственность на международном уровне и в судах, а неподконтрольная украинскому правительству территория Донбасса считается оккупированной. «В отличие от Крыма, кто здесь за это отвечает? "ДНР" или "ЛНР" не признаны в мире. Эту территорию захватили без каких-либо правовых документов. И что сложно подсчитать в плане убытков здесь – это сельское хозяйство», – отметил Аслунд.

Как сообщалось ранее, по оценкам эксперта аналитического центра Atlantic Council в отчете «Цена агрессии Кремля в Украине», экономические потери Украины от агрессии России в Крыму и на Донбассе составили не менее 100 млрд долл.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Ukraine Crisis Media Center»

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