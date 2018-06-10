Хотите сами себе руку отрезать? В МинВОТ напомнили о важности работы ДФС. Новости

Единственный выход обеспечивать население Донецкой области водой по обе линии соприкосновения, это договариваться с российской стороной о нормальном функционировании Донецкой фильтровальной станции. Об этом рассказал министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Вадим Черныш.

«Этот объект просто оказался между позициями и там постоянно ведутся очень серьезные бои. Это известная уже [Авдеевская] промзона. И так получилось, что позиции находятся фактически в 100 м друг от друга – между нашими военными и, как принято сейчас говорить, оккупационными войсками», – говорит он.

«ДФС ценна тем, что она является не просто фильтровальной станцией, она еще и насосная станция. Она подкачивает воду, в том числе обеспечивает подкачку воды и функционирование целой системы водовода, который ведет из-под Славянска до Мариуполя. Это важный элемент системы водоснабжения для всего востока Украины – Донецкая область», – продолжил Черныш.

По его словам, от системы водоснабжения, которую обеспечивает Донецкая фильтровальная станция, зависят 3-3,5 млн человек. «Так с советских времен сложилось, что другой альтернативной системы водоснабжения не было построено, и построить ее сейчас в зоне боевых действий невозможно. Поэтому единственный выход – обеспечивать совместно, договариваться с российской стороной о том, чтобы эта система функционировала даже в условиях боевых действий», – считает глава МинВОТ.

«От этого зависит не только население, которое живет на неподконтрольной территории, оккупированной. От этого зависят также вопросы поставки воды для населения, которое проживает на подконтрольной правительству территории. Этого многие не понимают, поэтому одно время были призывы: "Давайте отрежем воду". Я уже не говорю о том, что это противоречит нормам гуманитарного права. Но даже здравый смысл говорит о том, что: "Вы хотите сами себе руку отрезать или что?"», – заявил он.

Как сообщалось ранее, 6 июня в результате боевых действий произошло повреждение воздушной линии электропередачи 110 кВ «Макеевка – АКХЗ-2» (на временно неподконтрольной Украине территории Донецкой области). Была обесточена и остановлена Донецкая фильтровальная станции (ДФС), расположенная в Ясиноватском районе Донецкой области. В связи с остановкой Донецкой фильтровальной станции было прекращено водоснабжение Авдеевки, которое восстановили сегодня, 10 июня.

Напомним, 4 июня усилия наблюдателей СММ, направленные на осуществление мониторинга и содействие обеспечению доступа сотрудников КП «Компания "Вода Донбасса"» к ДФС, были прерваны из-за нарушений режима прекращения огня и наличия мин. Персонал ДФС был вынужден остаться работать на еще одни сутки в связи с обстрелами в районе ДФС.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Радио НВ»

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