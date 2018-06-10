По центру Донецка скачут белки (Фото). Новости

На бульваре Пушкина в центре временно неподконтрольного украинскому правительству Донецка поселились белки.
При этом дончане пишут, что это не единственное место, где живут белки и другие дикие животные.
- Мила: «И не только на бульваре. На площади Ткаченко видели»»;
- Светлана: «Я кормлю 3-х белочек, живут под окном»;
- Дмитрий: «У меня во дворе белки и совы. Иногда приходит лисичка. Бедные звери бегут от войны в город»;
- Игорь: «В ботанике живут тоже. И на Павших видел, как перебегала дорогу. Хоть какие-то плюсы от неработающих заводов»;
- Володя: «Кстати, их уже много по городу. Были замечены на Буденовке, на Розе Люксембург во дворах, на больнице энергетиков, в детсаде на Левицкого, возле школы на Бакинах. Короче, их скоро как кошек будет»;
- Паша: «Вы у нас в посадке на Текстиле прогуляйтесь – зайцы, тетерева, лисы»;
- Ольга: «На Азотном тоже бегают».
При этом такое обилие белок в городе объясняют обстрелами. «Большинство белок переселились с Путиловской рощи. И им тоже, бедным, надоели постоянные обстрелы», – написала Виктория.
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