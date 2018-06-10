По центру Донецка скачут белки (Фото). Новости

На бульваре Пушкина в центре временно неподконтрольного украинскому правительству Донецка поселились белки.

При этом дончане пишут, что это не единственное место, где живут белки и другие дикие животные.

Мила: «И не только на бульваре. На площади Ткаченко видели»»;

Светлана: «Я кормлю 3-х белочек, живут под окном»;

Дмитрий: «У меня во дворе белки и совы. Иногда приходит лисичка. Бедные звери бегут от войны в город»;

Игорь: «В ботанике живут тоже. И на Павших видел, как перебегала дорогу. Хоть какие-то плюсы от неработающих заводов»;

Володя: «Кстати, их уже много по городу. Были замечены на Буденовке, на Розе Люксембург во дворах, на больнице энергетиков, в детсаде на Левицкого, возле школы на Бакинах. Короче, их скоро как кошек будет»;

Паша: «Вы у нас в посадке на Текстиле прогуляйтесь – зайцы, тетерева, лисы»;

Ольга: «На Азотном тоже бегают».

При этом такое обилие белок в городе объясняют обстрелами. «Большинство белок переселились с Путиловской рощи. И им тоже, бедным, надоели постоянные обстрелы», – написала Виктория.