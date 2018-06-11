В замешательстве: Регистрировать ли в Украине покупку квартиры в «ДНР» . Новости

Несмотря на запрет в «ДНР» дублировать на подконтрольной Украине территории сделки купли-продажи недвижимости, жители все равно при приобретении квартир в том же Донецке пытаются параллельно со «ДНР»-сделкой оформить документы по украинскому законодательству. Данную тему они обсуждают в социальных сетях.

Так, как проконсультировали дончанку Елизавету, планирующую приобрести квартиру, в ее случае оформление сделки в «ДНР» обойдется в 8 тыс. руб. (3 350 грн по местному курсу валют на 11 июня), а через украинских юристов – 12-15 тыс. руб. (5 000 – 6 300 грн).

Дончане подчеркивают, что практичнее (хотя и дороже) дублировать сделку и по украинскому законодательству, т.к. «документы ДНР» ни в одной стране не признаются, и официально квартира все равно остается в собственности продавца:

Геннадий: «Идиоты те, кто, купив недвижимость, оформляет ее только в ДНР (юридически несуществующее государство), и не думают о том, что будет завтра! А если завтра придет Украина, то тогда вас с вашей бумажкой ДНР из этой квартиры выкинут, и деньги никто не вернет! Умные люди регистрируют документы и в ДНР, и в Украине (лучше потратить чуть больше, но быть уверенным в завтрашнем дне)! При возврате Украины по той же коммуналке можно договор о реструктуризации долга заключить, а вот право собственности на квартиру ты не подтвердишь с ДНР бумажкой!.. Человек здравомыслящий и желающий обезопасить себя и свое имущество, как мне кажется, оформит документы и там, и тут, а потом "хоть трава не расти"! По крайней мере, мои знакомые, которые приобретали недвижимость во время ДНР, оформляли ее и там, и тут! И теперь спокойно спят в своей квартире или доме, не волнуясь о том, что будет завтра!»;

Геннадий: «Квартира, купленная в Донецке находится на территории, которая юридически (даже согласно долбаных Минских соглашений) является территорией Украины! Поэтому сделка купли-продажи недвижимости находящейся на территории Украины должна быть оформлена органами Украины, в данном случае она будет считаться законной на всем земном шаре! Вот если республики признают в мировом сообществе, тогда можно говорить о другом!»

Элла: «Оформляйте две сделки обязательно – и по Украине, и по ДНР. Свою жо*у прикрыть надо в любом случае. Потом, в случае чего, не придется переживать за документы, и что выкинут из квартиры пинком. Оформлять сделку только по ДНР – это надеяться сугубо на добросовестность продавца, но поверьте, когда дело касается недвижимости и денег, количество таких резко падает».

Основная проблема при оформлении двойных сделок – изъятие старых документов. «При оформлении сделки старые документы владения (бывших владельцев) изымаются и предоставляют новые. В данном случае – договор купли-продажи. Если сделать это сначала в Украине, то если честно я без понятия, как это узаконить в ДНР. Точно так же, как и наоборот. Наоборот точнее – никак вообще. Тупо выкачка денег с мнительных граждан. Все сделано, чтобы такие схемы работали», – отмечает Лариса.

Но жители неподконтрольной Украине Донетчины нашли выход и из этой ситуации. Рекомендуют подавать на подконтрольной территории заявление об утере документов и делать дубликат. Затем при оформлении сделки в «ДНР» предоставлять оригиналы прав на квартиру, а на подконтрольной территории – дубликат.

Активные сторонники «республики», как всегда, возмущены пытающимися усидеть «на двух стульях» и теми, кто ждет возврата Украины. Тем не менее, и «нейтралы» сомневаются в необходимости дублирования сделок (т.к. это финансово дорого, и в оргвопросах не всем подходит – для оформления украинской сделки придется выезжать на подконтрольную Украине территорию). Они надеются, что если вооруженный конфликт и разрешится когда-нибудь, то будет выработан механизм легализации сделок, иные – парируют им:

Игорь: «В случае какого-либо объединения, обе конфликтующие стороны будут вынуждены обоюдно признать документы, выданные действующей на данной территории властью. В той или иной мере это практиковалось и практикуется практически во всех конфликтах… Вы надеетесь, что это все скоро закончится, а это вряд ли. Не буду приводить даже Приднестровье. Северный Кипр (признает только Турция) с 1974 года. Голанские высоты – с 1967 года у Израиля. Люди по полвека прожили под чужим управлением, вы думаете, они тоже каждый свой шаг дублируют? Это невозможно в принципе. Жизнь преподнесет миллион эпизодов, где вам не продублировать все на двух полюсах. И все стороны конфликта это понимают»;

Геннадий: «Ну, хорошо, а если рассматривать конкретную ситуацию в таком ракурсе: продавец недвижимости является "нехорошим человеком", продает квартиру и оформляет сделку только в ДНР, потом спустя какое-то время властьимущие договариваются и сюда приходит Украина. Этот бывший хозяин идет в соответствующие инстанции и говорит, что во время ДНР у него отжали, а не купили квартиру и насильно заставили оформить договор в ДНР! Что в этом случае будет с нынешним владельцем квартиры и деньгами, которые он заплатил за нее (бывший хозяин говорит, что никто ничего не платил, а просто отжали)?».

Участники дискуссии считают, что окончательное решение – дублировать сделку или нет – за покупателем, т.к. в «шатком» положении оказывается именно он. «Он рискует, прежде всего, своими деньгами, а не вашими! Дайте ему денег безвозмездно, и ему будет пофиг, где регистрировать сделку! А так, за свои кровные он будет уверен, как бы не сложилось будущее, что его квартиру никто не заберет! Вы никак не повлияете на тех, кто решает все за нас! Вон ВВП (Владимир Путин, – прим. ред.) 4,5 часа выступал [в ходе "прямой линии" с народом] и ничего вменяемого о нас не сказал! "Их там нет" и – восток Украины! Хотя когда-то говорил – " еще хоть одна капля крови упадет". И че?», – комментирует Геннадий.

«Прочитав коменты, пришла к выводу – каждый прав. Но как быть с Минскими соглашениями, согласно которых Донбасс – это Украина. И как говорят, альтернативы Минским соглашениям нет!», – добавляет дончанка, пишущая под ником «Птичья-Ферма».

Также жители Донецка рекомендуют дублировать сделки не только по недвижимости, а, например, и по приобретению автомобилей. «Также мои знакомые авто покупают только с украинской регистрацией, потом перерегистрируют авто на себя в Украине и уже потом по желанию ставят на учет в ДНР. Так же как я сделал, приобретая второй автомобиль в семью в 2015 году. Кто-то надеется на непонятно что, а кто-то подстраховывается!», – делится Геннадий.

Как сообщалось ранее, в «республике» не признаются договоры купли-продажи, свидетельства о праве на наследство и другие правоустанавливающие документы, касающиеся недвижимости в «ДНР» и оформленные украинскими нотариусами с 1 января 2017 года. Также в «ДНР» считается «нарушением закона» дублирование в «республике» сделки, оформленной на подконтрольной Украине территории.

При этом, сделки, которые совершаются по «законам» «Л-ДНР», являются ничтожными, то есть не влекут за собой юридических последствий. Такие сделки Украиной, а также иными государствами, не признаются. Поэтому участники купли-продажи той же квартиры в Донецке должны осознавать, что оформляя сделку по «законам ДНР», обладать правами на квартиру они будут только в границах «республики» и до тех пор, пока эта «республика» существует. Потом все подобные сделки будут признаны ничтожными.

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