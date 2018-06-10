Черныш рассказал о назначении «гуманитарных» конвоев РФ на Донбассе. Новости

«Гуманитарные» конвои из Российской Федерации на Донбасс – это еще одно подтверждение оккупации территории Украины. Об этом заявил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Вадим Черныш.

«"Гумконвои" – это сугубо пропагандистское название обычного завоза продуктов, которых там не хватает. Это не вопрос гуманитарной помощи, это вопрос подтверждения того, что Российская Федерация, именно РФ, управляет этими территориями. Когда она видит, что управляет она таким образом, что там не хватает продуктов питания, для предотвращения кризисных процессов они просто привозят», – сказал он.

«Это же не секрет, что они видят всю социально-экономическую ситуацию на этих территориях, как на ладони. Они видят сколько люди получают, они имеют статистику. Они видят, что там нет доходов у населения, и поэтому они думают: "Да, сейчас нам надо поддержать до минимального уровня, поскольку в обществе начинаются негативные процессы". Поэтому посылают плюс еще делают этому определенную рекламу», – продолжил Черныш.

Глава МинВОТ убежден, что за ситуацией на Донбассе власти России тщательно следят, что еще раз доказывает факт их агрессии в Украине. «["Власти" "ДНР" и "ЛНР"] – это часть правительства Российской Федерации, уполномоченная за этим (ситуацией с продовольствием в "республиках", – прим. ред.) следить, в том числе из города Ростова», – резюмировал министр.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Радио НВ»

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