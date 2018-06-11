В «ДНР»: Жители показали очереди за бензином в Донецке (Видео, фото) . Новости

В «ДНР» продолжается топливный кризис. Так, жители неподконтрольного украинской власти Донецка в соцсетях отмечали нехватку бензина 9 и 10 июня.
Они сообщают, что если на какой-то заправке появляется топливо, то сразу же выстраивается километровая очередь и бензин заканчивается через 3-4 часа.
Автовладельцы продолжают возмущаться ситуацией:
- Максим: «Народ, где актуально есть бензин??? Нужно ребенка в больницу везти. Инфа нужна срочно!!!»;
- Владимир: «Где есть бенза? Куйбышевский и Ворошиловский район. Срочно скажите, пожалуйста»;
- Анастасия: «Где есть сейчас бензин??? Ближе к ЖД желательно»;
- Игорь: «Доехал в поисках бензина с Азотного до АЗС на "Империи мебели" – глухо!»;
- Юлия: «К полудню нет бензина уже, если и есть – то очередь!!!! Такси дешевле будет!»;
- Люси: «На государственных заправках нет бензина. Что, государство не справляется со своими обязанностями?»;
- Юрий: «Зато, б**ть, разметка на дорогах хорошая. Губы намазали городу, а на остальное нас*ать!»;
- Артур: «По республиканскому ТВ "Юнион" сказали – республика цветет. А в цветущей не может быть нехватки бенза. Кто врет? Вы или "Юнион"?)))»;
- Валентин : «Дожились! Скоро и воды и света не будет)»;
- Ольга: «Назад, в СССР(((».
Тем не менее, были и те, кому случайно повезло заправиться с минимальными временными потерями:
- Александр: «В жизни все бывает! Ехал на железнодорожный вокзал, глянул за магазином подарочков – на заправке есть и 95-й, и 92-й. Приехал на машине – спокойно заправился под завязку, хотя за мной, как всегда, выстроилась очередь, ну я этому не удивился))) Так что кому как повезет! Я заправлялся в 12 ч.! Просто повезло»;
- Артур: «На Чайкинском кольце 92-й был по 54 руб. (23 грн по местному курсу валют на 11.06.18, – прим. ред.)»;
- Гарик: «В какие условия нас загнали, что это уже радость... Днище!»;
Также в сети опубликовали фото ситуации 10 июня на АЗС по ул. 50 СССР, 23. «95-й – 51 руб. (21 грн). Очереди нет!», – констатирует автор.
Фото: соцсети
А другой житель Донецка снял очередь на «государственной» АЗС «Республиканская топливная компания», которая образовалась 9 июня. При этом пользователи подчеркивают, что 10 июня на данной заправке бензина уже не было:
Напомним, что в «ДНР» в апреле отмечался очередной топливный кризис – с заправок исчезло сначала дизтопливо. В начале мая с АЗС начал пропадать уже бензин. По состоянию на 16 мая топливо было не на всех заправках, кроме того, в «ДНР» люди ожидали очередного подорожания ГСМ. Крайняя волна перебоев поставок длилась с 22 мая, 25 мая топливо на заправках отсутствовало. Ажиотаж не спадал и 31 мая. Так, в течение месяца в социальных сообществах Донецка главная тема «перекличек» – на каких заправках есть бензин, который периодически появлялся на АЗС.
В конце мая отмечалась первая волна подорожания ГСМ, к 21 мая стоимость бензина увеличилась в среднем на 3 руб. (1,3 грн по местному курсу) и составила: АИ-92 – 47 руб. (21 грн), а АИ-95 – 49 руб. (22 грн). После второй волны подорожания к 29 мая в Донецке АИ-92 продавали за 51-54 руб. (23-24 грн), АИ-95 – 51 руб.
В связи с ростом цен на ГСМ в «ДНР» подорожали и продукты питания.
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