Захарченко назвал свою численность населения «ДНР». Новости

Сейчас в «ДНР» проживает примерно 2,5-2,7 млн человек. Об этом в интервью российскому изданию RT заявил «глава ДНР» Александр Захарченко.

Примечательно, что озвученные цифры разняться как с информацией «управления статистики ДНР», так и с данными легитимного Главного управления статистики в Донецкой области.

«Есть несколько систем подсчета, и я могу сказать, что сейчас население ДНР – где-то в районе 2,5-2,7 млн человек. Это намного больше, чем то население, которое находится на остальных территориях Донецкой области, подконтрольных Украине, хотя они значительно больше по площади. Мы сейчас владеем приблизительно 33% территории Донецкой области. Но те, кто живет под контролем Украины, часто переезжают жить в ДНР. Поэтому такое неравномерное распределение», – сказал Захарченко.

Он напомнил, что между «ДНР» и подконтрольной Украине части Донетчины есть пешее и автомобильное сообщение через линию разграничения. «Автомобильное, причем в обе стороны. Есть люди, которые проживают на территории Украины, но работают у нас – в угольной отрасли, машиностроении, металлургии, в школах, в больницах», – уверяет «глава ДНР».

Как сообщалось ранее, по данным «управлений статистики» обеих «республик», по состоянию на 1 января 2018 года численность наличного населения неподконтрольной украинской власти части Донбасса составила 3 млн 775 тыс. 443 чел. Таковы сводные данные «управлений статистики» обеих «республик». Так, в «Донецкой народной республике» числилось 2 млн 302 тыс. 444 чел., в «ЛНР» – 1 млн 472 тыс. 999 чел.

По сводной информации легитимных управлений статистики Донецкой и Луганской областей, на 1 марта 2018 года численность наличного населения Донбасса составила 6 млн 357 чел. Из них: во всей Донецкой области – 4 млн 195,6 тыс., во всей Луганской области – 2 млн 165 тыс. 639 человек.

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