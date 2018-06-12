Родственники удерживаемых в тюрьмах России и в Крыму украинцев рассказали о встрече с Порошенко. Новости

Президент Украины Петр Порошенко встретился с родственниками украинских политзаключенных, удерживаемых в России и аннексированном Крыму. Об этом рассказали мама Александра Кольченко Лариса и глава Объединения родственников политзаключенных, брат Евгения Панова Игорь Котелянец.

По словам Котелянца, президент знает украинских политзаключенных пофамильно, он в курсе их историй. «Я не знаю, давно ли он знает, или просто подготовился к встрече, но теперь мы понимаем, что он уже точно знает о наших родных, он точно занимается вопросами их освобождения. Он рассказывал о своих переговорах с лидерами разных стран, где он просил оказать поддержку», – рассказал он.

Встреча с президентом, по словам главы Объединения родственников политзаключенных, длилась порядка 3-х часов. «Президент сидел с нами часа полтора или два, потом у него были встречи, он ушел, и мы уже общались с Ириной Геращенко, Павлом Климкиным и главой СБУ Василием Грицаком», – рассказал он.

На этой встрече, как отметил Котелянец, было принято решение о создании координационного совета при президенте Украины, который будет заниматься вопросами, связанными с поддержкой и освобождением украинских политзаключенных. «Туда должны войти представители министерств на уровне заместителей министров, туда должен войти представитель офиса Уполномоченного по правам человека, я надеюсь, что туда войдут и представители от нашего Объединения родственников политзаключенных», – сказал он.

Игорь Котелянец сообщил, что пока назначен ответственным по этому вопросу заместитель Администрации президента Ростислав Павленко.

Как рассказала Лариса Кольченко, ее тоже на этой встрече подкупило то, что президент был знаком лично с каждым делом. «Я думаю, что после этой встречи будут предприниматься какие-то более действенные меры для освобождения политзаключенных», – считает она.

При этом нужны реальные шаги для освобождения политзаключенных, одних заявлений недостаточно. «Заявлений на телевизор много, но мы же понимаем, что это не повлияет на Путина. Это должны быть официальные переговоры, это должна быть официальная позиция страны. Мы с таким вопросом и пришли к президенту. И президент показал нам официальное письмо в Минскую группу и в Россию с предложением отпустить 23 российских гражданина, которые содержаться в украинских тюрьмах (это российские военные, которые воевали на Донбассе), в обмен на украинских политзаключенных», – сообщил Котелянец.

По его словам, о тех, кто находится в плену на Донбассе, речь не шла – только о тех, кто находится в России и аннексированном Крыму. Однако письмо адресовано Минской группе, которая занимается Донбассом. «Если не существует больше никаких переговорных площадок, где была бы привлечена Россия, кроме Минска или Нормандского формата, то пусть подают хоть в рамках этих переговоров. Они передали эти письма, сейчас ждем ответа. Кроме того, мы договорились о том, что Украина все-таки начнет внедрять украинские санкции против тех преступников, которые участвовали в фабрикации дел против украинских политзаключенных, в пытках против них, давали ложные свидетельства и так далее. Мы сейчас собираем список этих людей – это судьи, прокуроры, следователи, которые живут в Крыму или России», – рассказал глава Объединения родственников политзаключенных.

Лариса Кольченко сообщила, что президент интересовался состоянием здоровья ее сына. Он присоединился к голодовке еще одного политзаключенного, Олега Сенцова, с требованием выпустить всех политзаключенных, но прекратил ее по медицинским показаниям. «Его посетил адвокат и нашел его в очень тяжелом состоянии, его уже хотели перевозить в тюремную больницу и назначить принудительное кормление. Ему уже вливали глюкозу, у него понизился сахар в крови, и он потерял за 8 дней голодовки 10 кг. Он сейчас при росте 190 см весит 54 кг. Он очень изможден», – рассказала мама политзаключенного.

Связь с сыном она поддерживает через адвоката и правозащитников. «Но из-за его плохого состояния ему позволили мне позвонить, и мы поговорили пару минут», – сообщила Лариса Кольченко.

Источник: Громадське радіо