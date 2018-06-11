Россия отмежевывается от Донбасса колючей проволокой, – журналист. Новости

Россия отмежевывается от Донбасса колючей проволокой и роет рвы, но при этом продолжает поставлять технику в «Л-ДНР». Об этом рассказал журналист Александр Белокобыльский.

По его словам, работа в этом направлении велась методично и целенаправленно, начиная с начала боевых действий на Донбассе. «Еще в 2014 году были оборудованы контрольно-пропускные пункты бетонными блоками, были оборудованные ДОТы на КПВВ. Их все это время поддерживали в рабочем состоянии, на укреплениях регулярно меняют мешки с песком на новые. Сейчас эта масштабная работа продолжается», – рассказал Белокобыльский.

«По сообщениям российской прессы, планируют соорудить 400 км заграждений, и по состоянию на конец прошлого года уже было сооружено 100 км проволочных заграждений и противотранспортных рвов. Через сайт госзакупок пограничников РФ можно отследить, что они закупают колючую проволоку, профильную трубу для заборов, так что работа ведется и будет продолжаться», – добавил он.

Как сообщил Белокобыльский, журналисты изучили, какими путями российская техника идет на Донбасс. Один из маршрутов – через Должанский и Сорокинский районы в районе Провальской степи – заповедника, памятника природы регионального значения. «И удалось обнаружить разрывы в противотранспортных рвах, через которые проходят дороги. Раньше на картах этих дорог не было. Я поискал в сети, где бы могла находиться техника перед переброской, такая территория нашлась в 10 км – это бывшие динамитные склады одной из российских шахт», – отмечает журналист.

По его словам, на картах Google можно посмотреть снимки этой местности за разные годы. «На снимках 2014-2015-х годов удалось обнаружить танки, прицепленные орудия к тягачам. Их не очень хорошо видно, но спутать невозможно, это военная техника, она на 100% перемещалась именно там. Также информацию о том, что шла техника со Провалья, нам смогли подтвердить 2 человека из близлежащих сел. Они говорили, что такого количества техники они не видели с 2015-го года. Там было около 15 танков, около 150 груженых грузовиков разных марок – "УРАЛы", "ЗИЛы", "МАЗы", и легкая бронированная техника тоже шла в достаточно большом количестве», – сообщил Белокобыльский.

Журналист пояснил, что речь идет о периоде с начала 20-х чисел мая этого года. «Это со стороны Провалья видели жители Сорокинского района. Это тот маршрут, который мы исследовали. Жители Донецкой области говорят, что на Горловку заходит техника другим маршрутом, также изучен маршрут, по которому техника идет в сторону Новоазовска. Также есть свидетельства людей, которые видели машины с понтонами, то есть на границе с Северским Донцом они могут возводить понтонные мосты и пропускать там технику», – утверждает он.

При этом создается ситуация, когда укрепляется граница между Россией и ОРДЛО, и одновременно туда перегоняется техника. «Загоняя военную технику и завозя вооружение на неподконтрольную Украине территорию Донбасса, Кремль хочет быть уверен, что это оружие не пойдет в обратную сторону», – считает Белокобыльский.

Также он высказал предположение, что с политической точки зрения эти территории совсем необязательно присоединять к России, если можно поддерживать все это в таком замороженном состоянии, держать их, как инструмент давления, но в то же время не выходить на большие затраты. «Ведь если присоединить их официально, Россия должна будет платить пенсии и социальные выплаты на том же уровне, который принят в РФ. А это несопоставимые суммы с теми, которые сейчас получают на неподконтрольной территории, там сейчас пенсии по 2-3 тыс. руб. (837-1255 грн по местному курсу)», – говорит журналист.

Кроме того, он связывает укрепление границы с предстоящими переменами в российском подходе к Донбассу.

Белокобыльский рассказал, что пока что не получается прогнозировать, какие точно участки границы будут укрепляться. «Если в прошлом году было понятно, что колючая проволока придет на Камянск-Шахтинский, то в связи с изменениями в тендерном законодательстве России, место доставки товара скрыто. Но судя по тому, как ведется работа на других участках, например, на границе Курской и Сумской области, то там нет той активности по укреплению границ, как на неконтролируемых Украиной участках границы. И, видимо, те 400 км, которые хотят укрепить, в основном и приходятся на неподконтрольные территории», – предполагает он.

Источник: Громадське радіо