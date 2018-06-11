А Германия и не знает: В соцсетях раскритиковали заявление Захарченко о торговле «ДНР» «со всем миром». Новости

«Глава ДНР» Александр Захарченко утверждает, что пенсии в «республике» выплачиваются из «бюджета», а «ДНР» торгует «со всем миром». Об этом он заявил в интервью российскому изданию RT.

«Пенсии, как и денежное довольствие военнослужащим, сотрудникам правоохранительных органов, выплачиваются из бюджета ДНР. Гуманитарная помощь, которую оказывает Россия, огромна. Она включает и поставки промышленного оборудования, запчастей для электростанций, для заводов, строительные материалы. И те добровольцы, которые сюда приезжают, это также колоссальная помощь», – утверждает Захарченко.

Также он ответил на вопрос, может ли «ДНР» себя обеспечить. «Мы довольно самостоятельны. Наша система налогообложения выстроена таким образом, что предприниматели чувствуют себя здесь вполне комфортно. Но, конечно, было бы лучше, если бы мы управляли всей территорией бывшей Донецкой области. Потому что это замкнутый организм в финансовом и экономическом плане. То есть предприятия, которые находятся здесь, и на территории, которую сейчас контролирует Украина, образуют замкнутые производственные циклы», – заявил «глава ДНР».

Кроме того, он уверяет, что из крупных предприятий в «республике» не работает лишь одно – это Харцызский трубный завод. При этом Захарченко утверждает, что «ДНР» торгует «со всем миром». «И мы торгуем со всем миром. Даже с Европой. Например, в Германии закупаем оборудование, а продаем туда материалы. Основная проблема в логистике. К нам и от нас все поступает по длинной дороге, не напрямую. А так мы работаем с Турцией и с Китаем, с Филиппинами, с Бангладеш, с Индией, с Пакистаном, с Афганистаном. Для бизнеса войны нет», – заявил он.

Также «глава ДНР» утверждает, что в «республике» есть шахты, которые работают в полную силу. «Это основная отрасль, которая наполняет бюджет республики. На этих предприятиях трудятся более 300 тыс. человек. Поставляем уголь в Китай и Турцию. Российская Федерация – это основной партнер экономический, это понятно», – заявил Захарченко.

Эту новость местные жители комментируют в соцсетях. Люди указывают на то, что использование обходных «схем» не позволяет утверждать, что «ДНР» торгует с Германией. «Вот когда напрямую будете торговать, тогда и говорите, что со всем миром торгуем! А так Германия и не знает, что у нее ДНР что-то покупает и что она, Германия, в ДНР отправляет», – пишет Сергей А.

Также пользователи соцсетей считают, что на различных «схемах» торговли обогащаются первые лица «республики», и в первую очередь сам Захарченко:

Сергей М.: «Ничего личного, просто бизнес»;

«Сальваторе»: «У Захара-то явно бизнес здесь, торгует со всем миром и с Украиной тем более»;

Андрей: «Все блекнет на фоне шакальной войны и бандитских схем первых лиц».

Также местные жители отмечают, что, по словам Захарченко, сотрудничество с другими странами налажено, однако в самой «ДНР» все очень печально. В частности, напоминают о проблемах с бензином и медициной:

Саня: «Теперь понятно, куда бензин сплавляют»;

Александр: «Интересно... А народ нищий, голодный и без медуслуг хотя бы минимальных».

Некоторые пользователи соцсетей размышляют, что может продавать «ДНР»:

Сергей: «Ну уголь продают куда-то»;

Руслан: «Что ДНР поставляет, кроме вырезанного из заводов металла?… Ну добыча угля очень и очень сократилась с 13-го года, и тот уходит за копейки в Россию, больше дырляндия похвастаться ничем не может».

Напомним, «глава ДНР» Александр Захарченко считает, вся территория Донбасса должна быть подконтрольна «Л-ДНР».

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