ДФС и зона риска: Черныш рассказал о последствиях обстрелов. Новости

Из-за постоянных обстрелов Донецкой фильтровальной станции могут быть не только проблемы с водоснабжением Донецкой области по обе стороны линии соприкосновения, но и массово пострадать местные жители. Об этом сообщил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Вадим Черныш.

«Возле ДФС расположены емкости с хлором, которые обеспечивают очистку воды, которая дальше прокачивается. Проблема в том, что хлор ядовит сам по себе и, если попадают боеприпасы в емкости с хлором, может образоваться облако, которое может затронуть, мы не знаем, куда ветер в тот момент подует, 90 тыс. человек в зоне риска. Поэтому это очень опасно», – сказал он.

По его мнению, Донецкую фильтровальную станцию обстреливают намеренно. «Мне кажется, что некоторым людям, которые воюют против украинской армии, вообще безразлично, какие последствия будут. Они выполняют сугубо свою тактическую военную задачу и не думают о населении, они не думают о последствиях», – считает Черныш.

«Когда ты не у себя – в Сирии, в Украине, еще где-то, тебя не волнует, что будет с этой землей, с этими людьми через какое-то время. Это и есть главное объяснение, мое личное объяснение тому, что происходит. Безразличие и выполнение совсем других задач, чем забота о людях и территории», – добавил он.

Глава МинВОТ Вадим Черныш также убежден, что сейчас единственный выход обеспечивать население Донецкой области водой по обе линии соприкосновения, это договариваться с российской стороной о нормальном функционировании Донецкой фильтровальной станции.

Как сообщалось ранее, 6 июня в результате боевых действий произошло повреждение воздушной линии электропередачи 110 кВ «Макеевка – АКХЗ-2» (на временно неподконтрольной Украине территории Донецкой области). Была обесточена и остановлена Донецкая фильтровальная станции (ДФС), расположенная в Ясиноватском районе Донецкой области. В связи с остановкой Донецкой фильтровальной станции было прекращено водоснабжение Авдеевки, которое восстановили 10 июня.

Напомним, 4 июня усилия наблюдателей СММ, направленные на осуществление мониторинга и содействие обеспечению доступа сотрудников КП «Компания "Вода Донбасса"» к ДФС, были прерваны из-за нарушений режима прекращения огня и наличия мин. Персонал ДФС был вынужден остаться работать на еще одни сутки в связи с обстрелами в районе ДФС.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Радио НВ»

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