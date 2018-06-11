Ключ от мира на Донбассе: Политолог о вариантах урегулирования конфликта. Новости

Рано или поздно украинским властям придется пойти на прямой диалог с «ДНР» и «ЛНР» для урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе, а ключ от мира находится у властей США и России, поэтому планы о введении миротворческой миссии ООН пока нереализуемые. Об этом заявил политолог Константин Бондаренко.
«Реалистичного плана сейчас нет ни у МВД, ни в Украине в целом нет видения того, как вернуть территории, которые мы на сегодняшний день не контролируем. Есть несколько аспектов, почему так происходит. Во-первых, ключ от мира на Донбассе лежит в Кремле и в Белом доме, и [ситуация] будет зависеть от того, как будут развиваться отношения между США и Россией», – говорит он.
«Все прекрасно понимают, что то, что происходит на Донбассе – это экстраполяция напряжения и враждебности, которые на протяжении длительного времени существуют между Россией и США. Украина, заняв проамериканскую позицию, и так называемые республики – "ДНР" и "ЛНР", которые находятся под фактическим протекторатом России, они на сегодняшний день не могут ступить и шагу без того, чтобы не согласовать свои шаги с кураторами за границей», – продолжил Бондаренко.
По его мнению, из-за этого все предложения по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе со стороны украинских властей не имеют шансов на реализацию. «Все, что сегодня предлагают Аваков, или Порошенко, или Верховная Рада – это просто имитация деятельности, а не протоколирование реалистичных планов. Если бы мы хотели обойтись без посредников, мы бы пошли по Балканскому пути», – считает политолог.
«Три недели назад в Загребе состоялась конференция по изучению опыта Балканских стран и имплементации его в украинском варианте. Все участники конференции говорили: "Извините, пожалуйста, но без прямого диалога вы не обойдетесь, рано или поздно вам придется идти на этот прямой диалог". И начинать этот диалог нужно, несмотря на то, есть миротворцы или нет миротворцев. Миротворцы – это всего лишь инструмент, а не решение вопроса», – добавил Бондаренко.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «112 Украина»
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