Это нереально: В МинВОТ подсчитали потребности переселенцев в жилье. Новости

Ситуацию с обеспечением жильем переселенцев в Украине за счет государственного бюджета решить нереально. Об этом заявил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Вадим Черныш.

«Если посчитать количество внутренне перемещенных лиц, обычно количество колеблется... Примерно 1,5 млн зарегистрированных внутренне перемещенных лиц. Если посчитать, например, по три человека в одной семье, то это получается где-то примерно 500 тыс. семей», – говорит он.

«Конечно, если вы посчитаете 500 тыс. квартир, – это просто нереально для государства, ну, нереально, давайте говорить честно. При том, что нам надо обеспечить квартирами и военнослужащих, и силовой блок, который сейчас массово переехал на восток страны. Поэтому, мне кажется, каждый человек понимает, что в государственном бюджете таких средств нет», – продолжил Черныш.

По его словам, в МинВОТ выступали с предложением выделить из числа нуждающихся в жилье наиболее уязвимые категории. «В прошлом году министерству выделили на такие программы 34 млн грн, и мы предложили местным органам власти выделить 50% на 50% примерно такую сумму, чтобы купить квартиры для внутренне перемещенных лиц, временное жилье», – отметил он.

«И также 100 млн грн государство выделило через Министерство регионального развития на кредитные программы, но там вместе и участники антитеррористической операции, и внутренне перемещенные лица. Достаточно ли этого? Конечно, недостаточно… Мы в Министерство финансов обращались включить в бюджет в целом на жилье примерно 1 млрд грн для того, чтобы по всей стране начать такие программы. Министерство финансов, как каждое министерство финансов, сказало, что это много для таких проектов, и 34 млн грн осталось у нас», – рассказал глава МинВОТ.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Радио НВ»

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