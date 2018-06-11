Ситуация в пунктах пропуска утром 11 июня. Новости

Сегодня утром, 11 июня, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.
По данным Государственной пограничной службы Украины, 10 июня линию разграничения через КПВВ пересекли 35,9 тыс. человек и 5 тыс. транспортных средств:
- КПВВ «Майорск» – 7870 человек и 1080 транспортных средств;
- КПВВ «Марьинка» – 8775 человек и 1745 транспортных средств;
- КПВВ «Новотроицкое» – 6725 человек и 1420 транспортных средств;
- КПВВ «Гнутово» – 3135 человек и 780 транспортных средств;
- КПВВ «Станица Луганская» – 9330 человек.
Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:
- КПВВ «Майорск» – 0/60;
- КПВВ «Марьинка» – 10/50;
- КПВВ «Новотроицкое» – 30/40;
- КПВВ «Гнутово» – 20/20.
По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.
КПВВ «Майорск»:
- Виталий: «7:07. На украинском паспортном в сторону Горловки 10 машин + 10 перед паспортным. Людей – на автобус».
КПВВ «Марьинка»:
- Ольга: «5:30. Машин 70 в сторону Украины на "Каргилле"».
КПВВ «Новотроицкое»:
- Михал: «7:56. Из Мариуполя в Донецк сразу на проверку. В сторону Мариуполя в Новотроицком машин 50, пускают в 4 ряда. Пеших много».
О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.
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