Ситуация в пунктах пропуска утром 11 июня. Новости

Сегодня утром, 11 июня, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 10 июня линию разграничения через КПВВ пересекли 35,9 тыс. человек и 5 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 7870 человек и 1080 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 8775 человек и 1745 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 6725 человек и 1420 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 3135 человек и 780 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 9330 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 0/60;

КПВВ «Марьинка» – 10/50;

КПВВ «Новотроицкое» – 30/40;

КПВВ «Гнутово» – 20/20.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Майорск»:

Виталий: «7:07. На украинском паспортном в сторону Горловки 10 машин + 10 перед паспортным. Людей – на автобус».

КПВВ «Марьинка»:

Ольга: «5:30. Машин 70 в сторону Украины на "Каргилле"».

КПВВ «Новотроицкое»:

Михал: «7:56. Из Мариуполя в Донецк сразу на проверку. В сторону Мариуполя в Новотроицком машин 50, пускают в 4 ряда. Пеших много».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.