Жители Донбасса должны защищать свои взгляды на выборах, а не на линии огня, – политолог. Новости

После возвращения неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей под украинскую юрисдикцию жителей нельзя лишать избирательных прав, чтобы они имели возможность отстаивать свои взгляды мирным путем, а не на фронте. Об этом заявил политолог Константин Бондаренко, комментируя план, представленный министром МВД Украины Арсеном Аваковым, по возвращению Донбасса.

«Если мы хотим видеть в этих людях, в жителях Донбасса видеть наших сограждан, а не действовать по принципу "горе побежденным", тем более, что они не побежденные на сегодняшний день, они не капитулировали, то должны говорить о том, что мы дадим этим гражданам равные вместе с нами гражданские права. Пусть у них будут другие взгляды, но пусть они защищают свои взгляды на избирательных участках, а не на линии огня – это главный момент», – считает Бондаренко.

Он также прокомментировал численность полицейской миссии, которую предлагают ввести на Донбасс в МВД Украины. «Что касается 2 тыс. полицейских, вернемся к опыту Балкан. В Сербской Краине было 130 тыс. [человек] населения. Там нужно было 5 тыс. человек – это полицейская миссия на 135 тыс. человек. На Донбассе на тех территориях, которые мы не контролируем на сегодняшний день, проживают около 2,5 млн человек. Посмотрите пропорции и поймите, что 2 тыс. полицейских там не хватит», – отметил политолог.

Миротворческие планы украинских властей Константин Бондаренко считает имитацией деятельности, поскольку ключ от мира на Донбассе находится в США и в России. По его словам, сейчас на международном уровне все чаще говорят о замораживании вооруженного конфликта на востоке Украины. «Все чаще и чаще из уст представителей "Нормандской четверки", это [8 июня] прозвучало от представителей Германии и Франции, и на разных международных площадках начинают говорить: "А давайте поговорим об автономии самопровозглашенных "республик", давайте поговорим о замораживании конфликта"», – отметил он.

Напомним, в МВД Украины разработали стратегию возвращения неподконтрольных территорий.

Глава МВД Украины отмечал, что возвращение Донбасса должно проходить постепенно – путем установления украинской власти и проведения выборов последовательно в каждом освобожденном населенном пункте. Аваков также уверен, что для такой операции не надо будет привлекать 40 тыс. миротворцев ООН, а достаточно будет 2 тыс. правоохранителей.

По его мнению, деоккупация отдельных районов Донецкой и Луганской областей и возвращение в юридическое поле Украины населения этих территорий неизбежно поставит перед украинским обществом и государством вопрос о коллаборационизме.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «112 Украина»

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