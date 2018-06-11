В «ДНР» заявили о ранении мужчины в Донецке. Новости

В «ДНР» заявляют о ранении мирного жителя. Об этом сегодня, 11 июня, сообщил «глава администрации» Куйбышевского района Донецка Иван Адамец, передают местные интернет-ресурсы.

Как уверяет Адамец, мужчина получил ранение при обстреле северо-западной части Донецка.

«Ранен мужчина, сейчас он госпитализирован в городскую больницу №17. Уточнить его состояние пока не можем из-за проблем со связью», – утверждает Адамец.

Также в «ДНР» сообщают о повреждении 3-х жилых домов. «В данный момент обстрел продолжается», – уверяют в «республике», и обвиняют в обстреле ВСУ.

Ранее сообщалось о ранении мужчины в Зайцево, женщин – в Васильевке и Зализном.

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