Сводка из зоны ООС за 10 июня: Версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки зафиксировано 32 обстрела украинских позиций, 7 раз – с применением минометов калибрами 120 и 82 мм, 3 украинских военнослужащих были ранены. Об этом сегодня, 11 июня, сообщили в штабе Операции объединенных сил.

На Луганщине наиболее активные боевые действия продолжались в районе населенного пункта Новотошковское, в том числе сегодняшней ночью в районе населенного пункта Новотошковское противник применил артиллерийские системы калибром 122 мм.

На донецком направлении подразделения Объединенных сил вели активную оборону в районе населенного пункта Опытное.

Адекватный ответ противник получил на мариупольском направлении – вблизи населенных пунктов Павлополь, Водяное и Лебединское.

В «ДНР» сообщают, что «украинские силовики за минувшие сутки выпустили по прифронтовым районам ДНР 116 различных боеприпасов. За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило – 4 раза. При обстрелах применялись зенитные установки, РПГ, СПГ, АГС, крупнокалиберное и легкое стрелковое вооружение. Под огонь попали Горловка и поселок шахты имени Гагарина на ее окраине, поселок Верхнеторецкое в окрестностях Ясиноватой, Докучаевск».

Также в «ДНР» заявляют, что «украинские силовики обстреляли поселок Зайцево на окраине Горловки и поселок Красный Партизан (после переим.: Бетманово – ред.) под Ясиноватой, в результате обстрелов повреждены жилой дом и здание школы».

Кроме того, в «ДНР» сообщили о ранении мужчины в Донецке.

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 1 раз за сутки обстреляли позиции ЛНР. Обстрелу подвергся район населенного пункта Желобок. Огонь велся из станковых противотанковых гранатометов СПГ и крупнокалиберного стрелкового оружия».