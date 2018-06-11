Встреча глав МИД «Нормандской четверки»: Политолог о переговорах по Донбассу. Новости

На сегодняшней встрече глав МИД стран-участниц «Нормандского формата» будут обсуждать не только вопрос введения миротворческой миссии ООН на Донбасс, а и ряд первоочередных вопросов. Об этом сегодня, 11 июня, рассказал политолог Владимир Фесенко.

«Если опираться на интервью Хайко Мааса (глава МИД Германии, – прим.), которое он дал накануне этой встречи, то один из импульсов – это прекращение огня в зоне конфликта, очередное перемирие. Потому что без прекращения огня не может быть каких-то продуктивных дальнейших действий, в том числе и в переговорном процессе. Поэтому это задача №1», – говорит он.

«Вторая задача – согласование повестки дня для дальнейшей работы, как лидеров стран "Нормандского формата", так и министров иностранных дел и помощников лидеров, потому что переговоры идут на трех площадках. Высший уровень – это лидеры. Надо будет обговорить то, как будет работать переговорный процесс в дальнейшем», – продолжил Фесенко.

По его мнению, также главам МИД стран-участниц «Нормандского формата» необходимо более конкретно согласовать тематику переговоров, потому что есть принципиальные разногласия между украинской и российской позицией. «На данный момент нечего обсуждать. Какая "формула Штайнмайера"? Если уже понятно, что даже реализация Минских договоренностей требует каких-то согласованных позиций по миротворческой миссии ООН, а по ней есть как минимум три принципиальных различия между позициями Украины и России», – сказал он.

«Без решения вопроса по миротворческой миссии, без согласования формулы выборов, без прекращения огня ни о какой "формуле Штайнмайера" не может быть и речи. Это все равно, что поставить телегу впереди лошади. Со стороны России это тактическая игра, они не готовы сейчас к миротворческой миссии, поэтому заранее выдвигают такую повестку дня», – подытожил политолог.

Напомним, ранее министр иностранных дел Сергей Лавров переговоры в Нормандском формате назвал позором. Также в России считают, «идеи по организации протектората над Донбассом путем создания международной администрации», которая бы работала с введением миротворческой миссии ООН, «неприемлемыми». В МИД РФ также заявляли, что на встрече министров иностранных дел стран «Нормандской четверки», которая состоится 11 июня в Германии, будут обсуждать так называемую «формулу Штайнмайера» об особом статусе Донбасса.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «112 Украина»

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