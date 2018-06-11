В «ДНР» заявили, что количество раненых мирных жителей в Донецке возросло. Новости

В «ДНР» заявили о ранении троих мирных жителей в Куйбышевском районе Донецка. Об этом сегодня, 11 июня, сообщил «глава администрации» района Иван Адамец, передают местные интернет-ресурсы.

«Примерно около 9:30 в результате обстрела Куйбышевского района Донецка ранения различной степени тяжести получили 3 мирных жителя», – утверждает Адамец.

По его словам, двоих раненых с места обстрела эвакуировали «военнослужащие ДНР».

Напомним, в «ДНР» заявили о ранении мужчины в Донецке.

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