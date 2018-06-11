Глава МинВОТ рассказал о поисках механизмов возвращения Донбасса. Новости

В Украине к поиску оптимального плана по возвращению неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей привлечены не только украинские политики и министерства, но и международные эксперты. Об этом рассказал министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Вадим Черныш.

«Механизм возврата в принципе, успешный, – это пример Восточной Славонии. Опять-таки, у нас тут есть некоторые политики, которые говорят о мире любой ценой. Нет, мы говорим о мирном возвращении людей и территорий. Конечная цель – это мирное возвращение территорий и людей в единое конституционное пространство, если говорить бюрократическим языком, фактически – воссоединение частей украинского общества», – сказал он.

«Мы не можем позволить, чтобы конфликт из одной стадии перешел в другую. Поэтому нужен переходной период. Переходной период может обеспечить миссия Организации Объединенных Наций, так называемая переходная или транзитная администрация», – продолжил Черныш.

Глава МинВОТ также разъяснил, что это означает: «Транзитная администрация управляет некоторое время этой территорией, перебирая полноту власти от милитарных оккупационных администраций к миссии ООН. Они управляют и обычной жизнью как мэры, как местные советы и т.д. После этого, при проведении определенных процедур, в том числе выборов, территория постепенно возвращается к органам украинской власти и за эти переходные процедуры, за этот переходной период, постепенно-постепенно запускаются программы по увеличению интеграционных процессов с другой частью Украины».

Черныш отметил, что в процессе возвращения Донбасса под украинскую юрисдикцию очень важны ряд компонентов, которые должны работать в Украине. «Так называемое переходное правосудие, и амнистия, и выборы – все это важные компоненты мирного урегулирования, поэтому отрицать их невозможно. Это [делают] люди, которые либо не разбираются, либо сознательно манипулируют общественным сознанием», – заявил министр.

«У нас есть указ президента, как ни странно, который регулирует наши отношения с НАТО на текущий год. Там прямо написано, например, что наше министерство отвечает за то, чтобы собрать по всему миру лучший опыт подобных миссий или подобных процессов по мирному или политико-дипломатическому, как принято говорить в Украине, пути, мы этим занимаемся», – рассказал он.

По его словам, в МинВОТ к поиску лучшего плана по возвращению неподконтрольных территорий Донбасса привлечено много международных экспертов. «Мы не просто копируем что-то, мы пытаемся создать детальную картину, модель, и как это может быть. Конечно, политические вещи нужны, решение Совета Безопасности [ООН] нужно. Например, по той же Хорватии было три миссии ООН: две были неуспешными, последняя успешная. Модели могут быть разные, но суть одна: переходной период, переходная администрация», – отмечает Черныш.

«Это не только военная миссия, военная важна, это разные компоненты. И полицейская, и сугубо гражданская, и разминирование, потому что это несет опасность и для людей, и для бизнеса. Поэтому компоненты этой миссии – то, что нам понятно, дальше уже конкретику будем выстраивать. Политики зацикливаются только на компоненте военном. Он важен, без сомнения. Но территории управляются в нормальное время не военным путем. Поэтому основы создаются в том числе параллельно», – добавил он.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Радио НВ»

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