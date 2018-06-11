Жебривский покидает пост губернатора Донетчины, – СМИ. Новости

Сегодня, 11 июня, руководитель Донецкой областной государственной администрации Павел Жебривский объявил о своем уходе с поста председателя Донецкой ОГА. Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Андрей Романенко.

По его словам, Павел Жебривский сообщил о том, что покидает свой пост, во время аппаратного совещания.

«Это подтвердили 3 сотрудника ОГА, которые на совещании присутствовали», – отметил Романенко.

Данная информация появилась и в ряде СМИ. Так, издание «Остров» сообщает, что нового председателя ДонОГА представят в четверг, 14 июня.

Официального подтверждения информации о том, что глава Донецкой ОГА покидает свой пост, на сайте президента Украины, на сайте Донецкой ОГА, а также на странице Жебривского в Facebook на данный момент нет.