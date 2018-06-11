Нас ждет долгая пауза: Политолог о планах Путина по Донбассу. Новости

Предпосылок для каких-то конкретных решений, которые могут быть приняты на сегодняшней встрече глав МИД стран-участниц «Нормандского формата», нет, как и ближайших подвижек в переговорном процессе по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе. Об этом сегодня, 11 июня, заявил политолог Владимир Фесенко.
«Путин ждет окончания не только президентских, но и парламентских выборов в Украине. После этого он будет определяться с тактикой: о чем и как говорить. Если будет новый президент Украины, в зависимости от того, готов ли он будет к каким-то договоренностям или нет, он будет вести с ним переговоры», – говорит он.
«После президентских выборов у нас парламентские выборы, и, допустим, станет президентом человек, который захочет о чем-то договариваться с Путиным, но перед парламентскими выборами он не будет рисковать, не будет раскрывать все карты, потому что может встретить очень серьезное сопротивление внутри страны и его партия может банально потерять голоса на выборах», – продолжил Фесенко.
По его словам, ситуация на Донбассе в ближайшее время будет заморожена. «Нас ожидает долгая пауза до конца 2019 года. В конце 2019 года может быть какие-то подвижки возникнут из-за того, что Россия может поменять свою нынешнюю тактику», – резюмировал политолог.
Он убежден, что на сегодняшней встрече глав МИД стран-участниц «Нормандского формата» будут обсуждать не только вопрос введения миротворческой миссии ООН на Донбасс, но и ряд первоочередных вопросов, в частности прекращение огня в зоне конфликта и очередное перемирие.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «112 Украина»
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