Жебривский официально заявил о том, что подал в отставку. Новости

Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский подал в отставку. Об этом сегодня, 11 июня, Жебривский сообщил на своей странице в Facebook.

Он отметил, что был назначен председателем ДонОГА ровно 3 года назад. «За эти годы я узнал и полюбил этот край. За него я воевал на фронте в 2014-м, с 2015-го "воюю" на ниве его развития – чтобы жители контролируемой Украиной части Донбасса жили достойно, кроме того, чтобы людям по ту сторону так называемой линии соприкосновения дать наглядный пример того, что Украина – это современно, классно и перспективно; чтобы дать им надежду, что когда-то, после освобождения, и они так же будут жить – в мире и согласии, развиваться сами и развивать свои громады», – написал Жебривский.

Губернатор сообщил, что в субботу, 9 июня встретился с президентом Украины Петром Порошенко и попросил его о своей отставке. «Он мое заявление принял, и в среду его должен рассмотреть Кабмин», – рассказал Жебривский.

Ранее новость об уходе Жебривского с поста губернатора Донетчины появилась в соцсетях и СМИ.

Читайте также: