Украина будет требовать выполнения Минских договоренностей, – Гримчак. Новости

На сегодняшней встрече глав МИД стран-участниц «Нормандского формата» в ходе переговоров по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе украинская сторона будет настаивать на введении миротворцев и выполнении Минских договоренностей. Об этом сегодня, 11 июня, заявил заместитель министра по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Гримчак.

«Я думаю, что Украина будет требовать, чтобы было все-таки согласовано, и насколько я знаю, есть согласование с нашими партнерами – с Германией и Францией, присутствие миротворческих войск и международной временной переходной администрации. Войска миротворческие должны стоять в том числе и на границе с Российской Федерацией, а возможно и в первую очередь на границе, и выполнения по пунктам того, что называется "Минскими договоренностями"», – сказал он.

«Ни в Минских договоренностях, ни в особенностях местного самоуправления (в законе об особом статусе Донбасса, – прим.) нет ни федерализации, ни чего-то другого. По большому счету, все то, что прописано там, уже есть на всей территории Украины и называется – децентрализация, где местные громады получили немного больше прав, больше денег и большую самостоятельность. Это децентрализация. И закон "Об особенностях местного самоуправления" фактически об этом и говорит. Все другие планы, я думаю, обговариваться не будут», – считает Гримчак.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «112 Украина»

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