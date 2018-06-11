КПВВ «Майорск» закрыт из-за боевых действий, – «Донбасс SOS». Новости

КПВВ «Майорск» в Донецкой области по состоянию на 11 часов 11 июня закрыт из-за интенсивных боевых действий. Об этом сегодня сообщает пресс-служба общественной организации «Донбасс SOS».

«КПВВ "Майорск" закрыт из-за интенсивности боевых действий, которые продолжаются по всей территории соприкосновения», – говорится в сообщении.

Напомним, 8 июня на КПВВ «Майорск» был введен режим «красный». Позже стало известно, что на КПВВ «Майорск» возобновлен пропуск людей.

Также сообщалось, что КПВВ «Майорск» закрывали из-за митинга в поддержку экс-главы Зайцево.

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