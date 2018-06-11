Путин может использовать эскалацию на Донбассе в период выборов в Украине, – эксперт. Новости

В избирательной кампании 2019 года на ход президентских и парламентских выборов путем обострения ситуации на Донбассе, а также другими методами может влиять Российская Федерация. Об этом рассказал научный директор фонда «Демократические инициативы» им. И. Кучерива Алексей Гарань.

«Во-первых, я очень побаиваюсь популизма, который будет [на выборах]. На него есть спрос. Второй момент, я боюсь, что этим может воспользоваться наш враг, чтобы во время избирательной кампании расшатать ситуацию, дестабилизировать ситуацию в стране», – сказал он.

«Россия тут может осуществлять провокации, для того, чтобы намеренно дестабилизировать ситуацию во время выборов. Я боюсь того, что Путин может использовать ситуацию на фронте для того, чтобы тоже влиять на кампанию. Он может сделать такую локальную эскалацию», – продолжил Гарань.

Он также уточнил, почему Россия будет вмешиваться в выборы в Украине. «Не для того, чтобы остановить выборы, а расшатать ситуацию, чтобы у одного кандидата было меньше, кому-то пошло больше [голосов]. Я считаю, что для Путина врагом №1 в избирательной кампании будет Порошенко, потому что мы можем критиковать Порошенко, его реальные действия, но то поле, в котором он работает, дискурс – это НАТО, ЕС, "прочь от России", условно говоря, это декоммунизация, это Украинская автокефальная церковь и т. д.», – считает эксперт.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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