Евросоюз пытается «заигрывать» с Россией: Тука о переговорах по Донбассу. Новости

На встрече глав МИД стран-участниц «Нормандского формата» шансов на достижение каких-либо конкретных договоренностей по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе мало из-за отсутствия серьезных санкций со стороны Евросоюза. Такое мнение сегодня, 11 июня, высказал заместитель министра по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Георгий Тука.

«Моя позиция состоит в том, что надо увеличивать давление на Россию – экономическое, политическое, финансовое, персональные санкции, санкции региональные. К сожалению, мы этого не наблюдаем. Происходят попытки заигрывания с Россией», – сказал он.

«Я понимаю, что Россия крупный торговый партнер, в первую очередь для европейских стран, но жертвовать ради получения временной какой-то выгоды фундаментальными принципами существования Европейского Союза – это и права человека, и соблюдение международного гуманитарного права, признание международных границ… Если ради нескольких сот миллионов или миллиардов долларов прибыли уступать в таких принципах, это приведет к наихудшим последствиям», – заявил Тука.

По его мнению, во время сегодняшней встречи в «Нормандском формате» вряд ли будут достигнуты какие-либо договоренности по обмену пленными и политзаключенными с Россией. «Я не оптимист по поводу того, что во время этой встречи будут достигнуты какие-то договоренности. Я не вижу никаких внешних факторов, чтобы Москва согласилась в этом вопросе», – добавил он.

Как сообщалось ранее, по словам замминистра МинВОТ Юрия Гримчака, на сегодняшней встрече глав МИД стран-участниц «Нормандского формата» в ходе переговоров по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе украинская сторона будет настаивать на введении миротворцев и выполнении Минских договоренностей.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Прямой»

Читайте также: