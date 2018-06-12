В Минсоцполитики рассказали о субвенции на жилье для переселенцев – участников АТО. Новости

В Министерстве социальной политики Украины рассказали о субвенции на жилье для участников АТО из числа переселенцев. Об этом пресс-служба Минсоцполитики сообщила 11 июня.

Законом Украины «О Государственном бюджете Украины на 2018 год по бюджетной программе 2511190 "Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на выплату денежной компенсации за надлежащие для получения жилые помещения для внутренне перемещенных лиц, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и принимали непосредственное участие в антитеррористической операции..."», предусмотрены расходы в объеме 25 млн грн.

Порядок и условия предоставления субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на выплату денежной компенсации утверждены постановлением Кабинета министров Украины от 18 апреля №280. Распределение субвенции будет осуществляться в соответствии с распоряжением Кабинета министров Украины по согласованию с Комитетом Верховной Рады Украины по вопросам бюджета.

С целью обеспечения полной потребности в расходах на эти цели Минсоцполитики прорабатывает вопрос об увеличении объема субвенции путем перераспределения средств между бюджетными программами, главным распорядителем которых является министерство.

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