Омбудсмен попросила МККК проверить условия содержания людей в тюрьмах «Л-ДНР». Новости

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова (на фото), обратилась к вице-президенту Международного Комитета Красного Креста (МККК) Жилю Карбонье с просьбой проверить условия содержания граждан Украины в тюрьмах и СИЗО на неподконтрольных украинским властям территориях. Об этом сегодня, 11 июня, сообщает пресс-служба омбудсмена.

«Мною осуществляется мониторинг соблюдения прав граждан Украины, содержащихся в местах лишения свободы на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей», – говорится в обращении Денисовой.

В связи с этим, она просит Жиля Карбонье способствовать визиту представителя МККК в пенитенциарные учреждения, находящиеся на неподконтрольных территориях, и проверить условия содержания граждан Украины и возможность оказания им медицинской помощи.

Напомним, в «Л-ДНР» команду специального докладчика ООН по вопросу пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания Нильса Мельцера допускали не во все места лишения свободы, и не давали провести конфиденциальные интервью с задержанными.

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